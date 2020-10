Ringsheim/Rust Fernzüge halten bald am Europa-Park-Bahnhof

Nach Umfragen unter den Besuchern seien im Jahr 2019 gerade einmal rund drei Prozent der Besucher mit der Bahn angereist, so der Europa-Park. Über 45 Prozent der befragten Gäste, rund 2,5 Millionen, hätten angegeben, dass sie sich eine Anreise mit dem Fernverkehr vorstellen könnten, wenn diese praktikabel und attraktiv sei. In vergleichbaren Destinationen, wie beispielsweise dem Disneyland Paris, würden rund 60 Prozent der Gäste bereits mit dem Zug anreisen, da die direkte TGV Anbindung sehr komfortabel sei.

Freizeitpark-Inhaber: "Alle reden vom Klimaschutz"

In der Mitteilung wird Roland Mack, Inhaber des Europa-Parks, zitiert: "Alle reden vom Klimaschutz und den Veränderungen der Menschen in ihrem Mobilitätsverhalten. Eine bessere Bahnanbindung für den Europa-Park ist daher ein Nachhaltigkeitsprojekt erster Klasse."

Der EuroCityExpress Frankfurt-Mailand hält ab dem 13. Dezember 2020 täglich in Ringsheim. So können beispielsweise Familien aus Frankfurt den Europa-Park in weniger als zwei Stunden mit der Bahn erreichen. Auch Köln oder die südliche Schweiz sind somit nur noch drei Stunden von Deutschlands größtem Freizeitpark entfernt.