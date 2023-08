Für die RG Lahr beginnt im September das Abenteuer in der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland. Die Mannschaft wurde nach dem Aufstieg verstärkt und peilt den Klassenerhalt an. Am Wochenende steht ein Trainingslager mit dem RSV Schuttertal an.

Die Ringer der RG Lahr haben sich vergangene Saison in einem spannenden Meisterschaftsrennen gegen den Rivalen RSV Schuttertal durchgesetzt. Neben dem Meistertitel in der Oberliga Südbaden wurden sie auch mit dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse in Deutschland, der Regionalliga Baden-Württemberg, belohnt. Die Vorbereitungen darauf laufen bereits auf Hochtouren.

Mit Ilman Saritov (Frankreich) und Ivan Zamfirov (SV Siegfried Hallbergmoos) konnten die Vereinsverantwortlichen der RG zwei Neuzugänge verpflichten, „doch das Allerwichtigste, ist, dass es keine Abgänge zu verzeichnen gab und die starke Mannschaft des Vorjahrs auch geschlossen auf die neue Saison – eine Liga höher – blickt“, sind sich die Trainer Toni Oldak und Andreas Steinbach einig.

Rivalen werden zu Trainingspartnern

Anfang September ist es so weit und die neue Runde der Ringer beginnt. Die Trainingsvorbereitungen sind in vollem Gange. „Die Spieler sind top motiviert“, erklärt Trainer Steinbach. „Durch die beiden Neuzugänge ist unsere Mannschaft noch stärker als vergangenen Saison“, so Steinbach.

Auch beim ausgegebenen Saisonziel sind sich Oldak und Steinbach einig: „nicht absteigen.“ Steinbach schätzt dieses Ziel als realistisch ein und hält für seine Mannschaft, wenn es keine größeren Verletzungssorgen geben wird und die Spieler, die im Schichtdienst arbeiten, nicht zu oft ausfallen, einen Platz im gesicherten Mittelfeld für möglich. Dafür werden die Ringer hart arbeiten.

Eine Besonderheit ist das Trainingslager mit dem RSV Schuttertal am kommenden Wochenende, auf das sich alle freuen. Während Jahrzehnte eine extreme Rivalität zwischen den beiden Vereinen herrschte, war es in den vergangenen Jahren eher eine Rivalität mit einem Augenzwinkern und natürlich ging es in derselben Liga für beide Mannschaften immer um den eigenen Sieg.

Cheerleader-Gruppe „Shining Stars“ feuert bei den Heimkämpfen an

„Für uns geht es darum, trotz aller Rivalität unter guten Bedingungen zu trainieren“, erklärt Steinbach. Da hat sich ein gemeinsamer Lehrgang angeboten. Im Rahmen des Lehrgangs könne so voneinander gelernt werden und auch Trainingskämpfe können vorgenommen werden. So können beide Vereine profitieren und sich verbessern. Dem Trainingspartner RSV Schuttertal wünscht der RG Lahr den Aufstieg in die Regionalliga, „denn was gibt es Schöneres, als spannende Lokalderbies“, so Dorothea Oldak vom RG Lahr.

Neben den Ringern ist auch die vor einem Jahr gegründete Cheerleader-Gruppe „Shining Stars“ top motiviert und wird wieder bei vielen Heimkämpfen die Zuschauer anfeuern.

Die ersten Kampftage der RG Lahr

Samstag, 2. September:

Geroldseckerhalle Reichenbach, 19 Uhr: RG Lahr II – KSV Appenweier II; 20 Uhr: RG Lahr I – SG Weilimdorf. Samstag, 9. September:

20 Uhr: AB Aichhalden – RG Lahr I. Samstag, 16. September:

Schulturnhalle Kuhbach, 17.30 Uhr: RG Lahr J – VfK Mühlenbach J; 19 Uhr: RG Lahr II – VfK Mühlenbach II; 20 Uhr RG Lahr I – KSV Haslach i.K.

Homepage

Alle weiteren Termine gibt es auf der Vereinshomepage unter www.rg-lahr.de