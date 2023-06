Auf 32 Spielplätzen in Lahr können sich Kinder austoben. Unsere Redaktion hat sich die fünf Spielplätze genauer angeschaut, die im Internet am besten bewertet sind. Was wird den Kindern dort geboten? Hier ein Überblick.

In Lahr gibt es viele Spielplätze, die täglich von Familien besucht werden (siehe Info). Für Kinder und Jugendliche sind sie nach der Schule oder am Wochenende ein beliebter Treffpunkt. Fünf dieser Spielplätze hat unsere Redaktion besucht.

Spielplatz am Werderpark: Mit einer Internetbewertung von vier Sternen ist der Kinderspielplatz im Werderpark auf Platz fünf der bestbewertetsten Spielplätze in Lahr. Dort findet man Schaukeln, eine kleine Rutsche, eine Kletterwand und einen Fußballkäfig.

Es ist ein schöner Ort, an dem jedoch Schatten fehlt, wenn es sehr sonnig ist. Die Spielgeräte sind ein bisschen veraltet, funktionieren aber noch immer gut. Allgemein ein schöner Ort, um dort ein wenig Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

Spielplatz am Marktplatz liegt im Lahrer Zentrum

Spielplatz an der Liebensteinstraße: Der mit 4,2 Sternen bewertete Spielplatz in der Liebensteinstraße landet auf Platz vier. Dieser Spielplatz ist in zwei Bereiche eingeteilt: Ein Teil ist für die kleinen Kinder und ein anderer Bereich ist für die größeren Kinder eingerichtet. Es gibt auch Schaukeln, einen Fußballkäfig, hübsche Hütten und Klettergeräte. Der ganze Platz erinnert an eine Art von Klassenzimmer. So gibt es beispielsweise Spielgeräte in Form von Büchern. Praktisch ist außerdem, dass er nicht so weit vom Stadtzentrum entfernt liegt. „Wir waren davor am Spielplatz auf dem Marktplatz aber wir kommen lieber hier her, weil der Platz viel größer und sauberer ist“, erklärt Eugenia Eichwald, eine Mutter von zwei Kindern, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Spielplatz am Marktplatz: Der Spielplatz auf dem Marktplatz wird mit 4,5 Sternen bewertet. Er ist im Zentrum der Stadt – einer seiner größten Vorteile. Das bestätigt sich auf Nachfrage bei einer Lahrerin: „Wir gehen immer zu diesem Spielplatz, weil es so praktisch ist, dass er im Stadtzentrum liegt“, so Tatiana Culin, die beim Besuch unserer Redaktion mit zwei Mädchen dort war. Der Ort hat viele schattige Ecken und ist auch liebevoll gestaltet. So sind auf dem Spielplatz – passend zum Marktplatz, auf dem Händler Gemüse und andere Produkte verkaufen – auch Gemüsefiguren aus Holz zu finden. Ein Nachteil: Beim Besuch unserer Redaktion war viel Müll und Unrat zu finden.

Online wird der Spielplatz am Bürgerpark am besten bewertet

Spielplatz in der Fichtestraße: Auf Platz zwei steht der Spielplatz in der Fichtestraße, der im Netz mit 4,6 Sternen bewertet ist. Es verfügt über eine große Fläche mit vielen Spielgeräten, die für kleine und große Kinder geeignet sind. Dort findet man Schaukeln, zwei Rutschen, Klettergeräte, Tischtennisplatten und auch Hängematten, damit sich die Eltern gleichzeitig erholen und die Kinder beaufsichtigen können. Der Platz ist schön aufgebaut, es gibt viele Bäume dort, die Schatten spenden.

Spielplatz am Bürgerpark: Mit 4,9 Sternen ist der Spielplatz neben dem Bürgerpark der Bestbewertetste unter den insgesamt 32. Er hat die größte Fläche und zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen: eine Rutsche, Klettergeräte und einen „Drachensandkasten“. Der Spielplatz ist eine gute Möglichkeit für Kinder, sich in Lahr zu treffen – auch wenn er ein bisschen weiter vom Stadtzentrum entfernt liegt. Ein weiterer Vorteil: Man kann auch Fahrräder und Roller mitbringen, weil es dort viel Platz zum Fahren gibt.

32 Plätze zum Spielen

Die Stadt Lahr verfügt über insgesamt 32 Spielplätze in den Ortsteilen Hugsweier, Kippenheimweiler, Kuhbach, Langenwinkel, Mietersheim, Reichenbach, Sulz und in der Kernstadt. Insgesamt steht den Lahrer Kindern eine Fläche von knapp 70 000 Quadratmeter zur Verfügung, um mit den Spielgeräten zu spielen. Genutzt werden dürfen sie von Kindern im Alter zwischen null und zwölf Jahren.