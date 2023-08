1 Hier im Treppenhaus des Rée-Carré sollen sich laut Internetnutzern brutale Szenen zwischen mehreren Mädchen abgespielt haben. Foto: Armbruster

Ein Internetvideo hat am Dienstag für Wirbel gesorgt: Zu sehen ist eine Gruppe Mädchen, die eine Gleichaltrige brutal misshandeln. Der Tatort soll angeblich in der Tiefgarage des Offenburger Rée-Carré liegen. Doch genau das stimmt nicht – was die Social-Media-Gemeinde nicht von Tausenden bösen Kommentaren abhält.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei Mädchen haben ein drittes an eine Wand gedrängt, mindestens eine weitere Beteiligte filmt mit dem Handy mit. Die Szene – offenbar in einem Flur oder Treppenhaus aufgenommen – wirkt bedrohlich. „Meine Mutter? Meine Mutter?“, fragt eine der Angreiferinnen – gut einen Kopf größer als ihr Gegenüber – empört. Kurz darauf eskaliert die Situation, die zwei jungen Frauen schlagen und treten auf ihr Opfer ein. Sie ziehen die junge Frau an ihren Haaren über den Fliesenboden. Das Mädchen schreit, weint und kauert irgendwann nur noch auf dem Boden. Als eine Angreiferin dem Opfer die Handtasche entreißen will, taucht ein junger Mann auf, die Aufnahme bricht abrupt ab.