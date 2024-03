1 Roland Kramaska vor seiner Werkstatt, bei der eine Ära zu Ende gegangen ist – denn nach 19 Jahren hat „Rahmen Roland“ im vergangenen Herbst geschlossen. Foto: Wendling

Wer für ein besonders schönes Bild den idealen Rahmen suchte, ging zu Roland Kramaska. Ging, denn er hat seine Werkstatt in der Werderstraße 90 im August 2023 aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben, nach 19 Jahren und zum Bedauern vieler Stammkunden. Jetzt hat sein Geschäft ein letztes Mal geöffnet.









Rahmen, die Roland Kramaska mit größter Kunstfertigkeit herstellte, gab es freilich schon viel länger, nämlich seit 46 Jahren. Das ist eine lange Geschichte. Kramaska, 1956 in Kuhbach geboren und aufgewachsen, hatte sich nach einigen Jahren bei der Polizei dem Handwerk im Dienste der schönen Kunst zugewandt, er wurde 1979 Mitarbeiter der Galerie und Kunsthandlung Wild am Rathausplatz 6 in Lahr – und blieb dort für 25 Jahre.