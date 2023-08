„Es gibt nichts Schöneres im Leben, als zu helfen“, sagt Edgar Hacker. Denn beim Seelbacher Dorffest werden alle Einnahmen an einen guten Zweck gespendet. „Das ist einmalig“, sagt der Vorsitzende der IG Dorffest. Dennoch ist für ihn und seine Vorstandskollegen Erich Schleicher, Werner Vogelbacher, Heinz Hallmann und Urban Panther im kommenden Jahr Schluss – aus Altersgründen. „Wir gehen alle auf die 70 zu oder sind schon 70“, sagt Schleicher. „Wir sind zu alt und haben jetzt einen Zeitpunkt gesucht, um aufzuhören“. Der gemeinsame Austritt, ergänzt Hacker, bietet einem neuen Team die Möglichkeit, neue Strukturen umzusetzen.

„Wir wollen, dass das Fest weitergeht“, betonen die Männer unisono. Deshalb gehen sie gemeinsam auf Nachfolgersuche. Wie beim Dorffest das Aufgabenprofil der Vorstandsmitglieder aussieht, stellen die Seelbacher beim Pressegespräch kurz vor.

Vorstandsmitglieder haben verschiedene Aufgaben

Edgar Hacker als Vorsitzender ist für die Leitung der Sitzungen verantwortlich zusammen mit der Schriftführerin, die weitermachen werde. Zu seinen Aufgaben zählt zudem das Richten der Lose für das Fest, die Suche nach Sponsoren und auch die Gestaltung und Moderation des Programms. „Das alles natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Team“, sagt Hacker. Er stehe auch immer als Ansprechpartner bereit.

Kassierer Erich Schleicher kümmert sich um die Buchführung, die Rechnungen und Spendenquittungen sowie das Wechselgeld. „Was halt ein Kassierer so macht“, bringt er es auf den Punkt. Beim Fest arbeitet er eng mit dem Festwirt zusammen und stimmt mit ihm den Einkauf für die Bewirtung ab. Festwirt Werner Vogelbacher organisiert die Gerätschaften und koordiniert deren Aufbau zusammen mit dem Bauhof und den Aufbau der Bühne zusammen mit der Feuerwehr. Er ist auch für die Organisation des Schichtplans verantwortlich sowie die Reinigung des Festplatzes.

Team arbeitet nach einem bewährtem Plan

Heinz Hellmann sorgt in der Organisation der Technik dafür, dass das Inventar instand gehalten wird. Zudem koordiniert er die Ausgabe von Materialien für andere Vereine, wenn sich diese zum Beispiel beim Katharinenmarkt etwas ausleihen wollen. Hellmann betreut zudem unter anderem auch die Homepage. Urban Panther, der beim Pressegespräch verhindert war, ist für die Spendenbriefe zuständig und dafür, auch neue Firmen mit ins Boot für das Dorffest zu holen, erklärt der Vorsitzende.

Das Schöne an der Organisation des Dorffests sei, dass man nach einem eingespielten Plan arbeiten könne, sagt Schleicher. „Es ist ein überschaubares Fest. Es ist jetzt nicht so wie im Fußballverein, wo jede Woche etwas anderes passiert“, fasst Hacker zusammen. Es gehe darum, zum einen als Team zusammenzuarbeiten und zum anderen, durch Spenden Menschen helfen zu können. Auch ein neues Team werde sich sicherlich schnell einspielen und könne auf die Arbeit der vergangenen Jahre aufbauen, wenn die Nachfolger dies denn möchten.

Alle Männer sind nämlich bereit, die neue Vorstandschaft zu unterstützen und zu begleiten. Ihr Wunsch ist, dass das Dorffest im kommenden Jahr zum Teil von ihnen und zum Teil vom neuen Team organisiert wird. „Für die Nachfolger gibt es alle Freiheiten für eine Neugestaltung des Fests. Sie haben alle Möglichkeiten“, sagt Hacker. Zum Beispiel sei möglich, dass Fest auf einen Tag zu begrenzen. „Auch inhaltlich vom Ablauf her sind alle Grenzen offen“, so der Vorsitzende. Wer also Ideen hat, könne sich gerne melden.

Auf Nachfolgersuche: Heinz Hellmann (von links), Erich Schleicher, Edgar Hacker Werner Vogelbacher und Urban Panther (nicht im Bild) werden im Vorstand der IG Dorffest aufhören. Foto: Köhler

Wichtig sei lediglich: „Der Kern, das ,Fest der guten Tat’ muss erhalten bleiben“, betont Hacker. Das Dorffest sei damals entstanden, um die Kindergärten zu unterstützen, und weiterhin werden alle Einnahmen gespendet. Mal etwas weiter weg, zum Beispiel zum Kinderhospiz nach Freiburg, mal in die Nachbarschaft wie zum Café Löffel oder zur Tafel in Lahr. Oft bleibt das Geld auch in Seelbach und geht an die Kindergärten oder die Nachbarschaftshilfe.

Für das Vorstandsteam gab es neben dem guten Gefühl, zu helfen, weitere gute Gründe, dass sie sich so lange für das Dorffest engagiert haben. „Den Zuspruch, den wir am Sonntag von der Gemeinde immer erhalten haben, hat uns motiviert“, sagt Hallmann. „Wir sind als Vorstandsteam auch als Kumpels zusammengewachsen und werden uns auch treffen, wenn es dann vorbei ist“, ist sich Schleicher sicher. So eine gute Atmosphäre wünschen die Männer auch dem neuen Team.

Kontakt bei Interesse

Wer Interesse hat, sich im Vorstand der IG Dorffest zu engagieren, kann sich beim Vorsitzenden Edgar Hacker unter Telefon 07823/6 50 beziehungsweise 07823/9 65 96 oder per E-Mail an hacker.seelbach@gmail.com melden. Er sei gerne bereit, Fragen zu beantworten, sagt Hacker. Die Neuwahlen sind für die Hauptversammlung im Mai 2024 angesetzt. „Im Hinblick auf die Gemeinderatswahl 2024 kann man mit einem Engagement sicher punkten“, wirbt der Vorsitzende. In Zukunft seien noch weitere Aktionen geplant, damit sich ein neues Team findet, erklärt Hacker. Man möchte ein Plakat für das Gemeindeblatt entwerfen und ein Forum veranstalten. Auch auf Unterstützung der Gemeinde hofft Hacker.