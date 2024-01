Punkt zum Jahresstart: BC Offenburg trotzt dem Verletzungspech

Auch wenn einige Akteure derzeit mit Blessuren zu kämpfen haben, hat der BC Offenburg aus seinen zwei Auswärtsspielen im Raum Frankfurt immerhin einen Punkt mit nach Hause gebracht. Der BCO bleibt in der zweiten Bundesliga damit auf Rang acht.

Zweite Bundesliga: 1. BV Maintal - BC Offenburg 6:1; SV Fun-Ball Dortelweil II - BC Offenburg 4:3. Für die erste Mannschaft des Badmintonclubs Offenburg standen am vergangenen Wochenende zwei Auswärtsspiele gegen die Frankfurter Teams Maintal und Dortelweil an. Es handelte sich um namhafte Gegner. Maintal ist der amtierende Meister der zweiten Bundesliga, während Dortelweil in der aktuellen Saison auf Rang drei steht. Beide Teams bestücken ihre Reihen mit zahlreichen hessischen Nachwuchstalenten, die in und um Frankfurt wohnen und trainieren.

In der Samstagspartie gegen Maintal führten die Hessen gleich zwei ukrainische Weltranglistgenspielerinnen ins Feld, was die Aufgabe für die Akteure des BCO weiter erschwerte. Paloma Wich und Lena Reder schlugen sich gegen diese internationalen Kräfte wacker, mussten sich aber letztlich in fünf umkämpften Sätzen geschlagen geben.

Nachdem das zweite Herrendoppel ebenfalls verloren wurde, gelang den Burger-Zwillingen Jonas und Lukas im ersten Herrendoppel zumindest der Anschlusspunkt. Im anschließenden Dameneinzel musste Lena Reder die große Klasse der Ukrainerin Lavrova anerkennen und eine seltene Niederlage einstecken.

Simon Discher zeigte derweil gegen den frischgebackenen südwestdeutschen Meister Anosch Ali einen guten ersten Satz, verlor sein erstes Herreneinzel gegen den immer stärker aufkommenden Ali jedoch anschließend in vier Sätzen ebenso wie Jonas Burger/Paloma Wich ihr Mixed gegen die deutsche Nachwuchshoffnung Simon Krax und seine ukrainische Partnerin Mariia Rud.

Im abschließenden zweiten Herreneinzel entspann sich trotz der bereits feststehenden Offenburger Niederlage ein hochklassiges Spiel zwischen Tim Armbrüster und dem im Einzel noch unbesiegten französischen Jugendnationalspieler Nicolas Hoareau. Auch wenn Armbrüster seinen Gegner nach 0:2-Satzrückstand in einen entscheidenden fünften Satz zwang, hatten auch hier die Maintaler das bessere Ergebnis für sich, so dass das Endergebnis 1:6 lautete.

Lukas Burger gibt die Führung ab und zeigt sich dann doch nervenstark

Die Sonntagspartie gegen Dortelweil begannen die Offenburger mit einem erneut glatten Sieg im ersten Herrendoppel, während jedoch Damendoppel und zweites Herrendoppel unterlagen. Nachdem Lena Reder ihr Dameneinzel gewann, kam es zu einem echten Knackpunktspiel im ersten Herreneinzel zwischen Teamkapitän Lukas Burger und dem enorm laufstarken Lars Rügheimer. Burger erarbeitete sich eine 2:0-Satzführung, Rügheimer kam jedoch zum Ausgleich, so dass die Partie in einen Entscheidungssatz musste. In diesem behielt Burger die Nerven und sicherte den Offenburgern den wichtigen dritten Spielpunkt.

Leider fanden die Südbadener in den beiden abschließenden Begegnungen, dem Mixed und dem zweiten Herreneinzel, jeweils nicht wirklich zu ihrem Spiel, so dass beide Partien abgegeben wurden und die knappe 3:4-Niederlage feststand, welche dem BCO zumindest einen Punkt einbringt.

Nach Abschluss des Spieltages rangieren die Offenburger unverändert auf Platz acht der Tabelle.

Sorgen bereitet dem Team eine zunehmende Verletzungsproblematik. Nicht nur fielen mit Johannes Discher und Andreas Müller zwei wichtige Stützen aus, auch einige der letztlich eingesetzten Akteure laborieren weiterhin an Blessuren. Diese gilt es bis zu den Heimspieltagen am kommenden Wochenende, 20. und 21. Januar, zumindest soweit in den Griff zu bekommen, dass die Offenburger startklar sind und weiterhin Punkte sammeln können.