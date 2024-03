1 Das Amtsgericht Offenburg hat einen 23-Jährigen am Mittwochnachmittag zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Er soll für eine ganze Serie von Bränden im Kehler Teilort Neumühl verantwortlich gewesen sein. Foto: Stadt kehl

Der Prozess um den 23-jährigen Neumühler hat ein Ende. In fast allen Anklagepunkten wurde er schuldig gesprochen. Das Urteil: drei Jahre und fünf Monate. Nur in einem Fall erhielt er einen Freispruch, von seiner Unschuld überzeugt war das Gericht jedoch nicht.









„Feuer und Brand sind Urängste des Menschen. Deshalb verwundert es nicht, dass der Angeklagte Neumühl in Angst und Schrecken versetzt hatte“, richtete sich Oberstaatsanwalt Martin Seifert an den 23-Jährigen, der sich am Mittwochmittag vor dem Amtsgericht Offenburg verantworten musste. Vorgeworfen werden ihm Eingriff in den Schienenverkehr und teils gefährliche Brandstiftungen.