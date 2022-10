1 Die Stars der »RTL-Wasserspiele« stehen hier vor dem Rulantica-Wellenbad (von links): Bademeister Oliver Pocher, Larissa Marolt, Filip Pavlovic, Ekaterina Leonova, Lola Weippert, Hanna Sökeland, Benjamin Melzer, Mathias Mester und Marc Terenzi. Foto: RTL/Hertrich

Für manche TV-Shows mussten Promis schon so einiges erdulden. Im Dschungelcamp gibt es zum Beispiel unliebsame Tierchen, im Sommerhaus der Stars lästernde Mitbewohner. Da haben es die Teilnehmer der "RTL-Wasserspiele" sicher besser gehabt.















Rust - Die "RTL Wasserspiele" sind ein neuer Fernsehwettbewerb, der im September im Wasserpark Rulantica aufgezeichnet worden ist.

Auf dem Foto, das RTL zur Show veröffentlicht hat, posieren acht Promis einsatzbereit in Badeshorts oder im Bikini. Darunter die Models Larissa Marolt und Benjamin Melzer, Sänger Marc Terenzi oder Hanna Sökeland, die "Princess Charming" der gleichnamigen RTL-Kuppelshow für lesbische Frauen.

Oliver Pocher ist Chef-Bademeister

Mit dabei ist Oliver Pocher als Chef-Bademeister, der die Teilnehmer bei ihren Wasserspielen vom Beckenrand aus beaufsichtigt. "Von halsbrecherischen Rennen durch Wasserstrudel oder Steilfahrten auf der Rutsche: Bei den ›RTL-Wasserspielen‹ sind Mut, Reaktion, aber auch Wissen gefragt", heißt es in der Ankündigung. Ausgestrahlt wird das Ganze am kommenden Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL.

Die Promis werden dann bestimmt viel gute Laune verbreiten. Sie mussten bei der Aufzeichnung der Show ja auch nicht frösteln, da der Europa-Park die Luft- und Wassertemperatur in Rulantica konstant bei um die 30 Grad hält.

Zu sehen am Samstagabend bei RTL

So mancher TV-Zuschauer in Deutschland dürfte am Samstag deshalb neidisch nach Rust blicken, beim Gedanken, dass sein Hallenbad vor Ort in der Energiekrise die Beckentemperatur gesenkt hat oder sogar ganz schließen musste. Aber wie heißt es so schön? Gutes Unterhaltungsfernsehen soll den Menschen helfen, die Alltagssorgen zu vergessen ...