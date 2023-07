Unter dem Motto „Sonnenstrahlen“ ist Sängerin Sabrina Hog mit Freunden in der Ringsheimer Kirche aufgetreten. Bei dem kurzweiligen Benefizkonzert zugunsten der Kita präsentierte sich auch der Nachwuchs – per Trompete, Keyboard oder Tanz.

Mit „Du allein“ aus dem Musical „Starlight Express“ eröffnete Sabrina Hog den Konzertabend in der Ringsheimer Kirche St. Johann Baptist. Es war dasselbe Lied, mit dem sie 2019 ihren ersten Konzertabend dort eröffnet hatte. War es damals aber um Weihnachten gegangen, standen am Samstag „Sonnenstrahlen“ im Mittelpunkt.

Mit Rolf Köfeler, dem Kopf der Partyband „Etival“, wird Hog in Andrea Bergs Sonnenhof in Kleinaspach oft als Duo gebucht. Am Samstag hörte das Ringsheimer Publikum mit dem Lied „Auf den Dächern von Berlin“ ein gemeinsames leidenschaftliches Plädoyer der beiden für ein Europa ohne Grenzen.

Danach gehörte die Bühne dem Nachwuchs: Felix Spitznagel spielte auf seiner Trompete den Song „Allegro“.

Thorsten Pabst (links) zusammen mit seinem Schüler Felix Spitznagel an der Trompete. Foto: Göpfert

Zum Lied „Africa“ tanzten anschließend sieben Mädchen von zehn bis dreizehn Jahren mit einem selbst ausgedachten Tanz. Professionelle Unterstützung dabei gab es von dem erfahrenen Michael Sauter, der den Song in seiner Originalsprache Französisch wundervoll sang.

Michael Sauter und sieben Mädchen im alter von zehn bis dreizehn Jahren brachten den Gästen Afrika näher. Foto: Göpfert

Mit ihrem Vater Ambros Hog sang Sabrina Hog dann im Anschluss das von ihm geschaffene Lied „Wir brauchen Frieden“, das unter anderem auf dem Ukraine-Krieg Bezug nimmt.

Sübasax – das südbadische Saxophonorchester – brachte das Publikum im Anschluss mit Phil Collins’ „Dir gehört mein Herz“ nicht zum letzten Mal an diesem Abend zu Träumen.

Elisa Oswald spielte „Für Elise“ und „Faded“. Foto: Göpfert

Elisa Oswald, die genau wie Felix Spitznagel, noch unter 15 Jahren ist, glänzte mit „Für Elise“ am Keyboard. Später war sie nochmals mit dem Song „Faded“ von Alan Walker zu hören.

Tänzerinnen wirbelten mit bunten Tüchern durch die Ringsheimer Kirche

Mit „Malaika“, gesungen in Suaheli, brachte Sauter erneut jede Menge Schwung in den Abend. Felix Spitznagel folgte mit „My heart will go on“ von Celine Dion. Er war im Laufe des Abends auch noch mit dem erfahrenen Trompeter, Schlagzeuger und Dirigenten Thorsten Pabst zu hören. Etwa bei „Ich bete an die Macht der Liebe“, das auch in den großen Zapfenstreich der Bundeswehr aufgenommen wurde.

Die Tänzerinnen brachten „Regenbogenfarben“ in die Kirche. Foto: Göpfert

Beim Lied „Regenbogenfarben“ brillierte nicht nur Sabrina Hog. Sie bekam dabei auch Unterstützung von einem Vier-Personen-Chor und jungen Nachwuchstänzern, die die Regenbogenfarben in Form bunter Tücher zwischen die Reihen des Publikums trugen – und dabei für mächtig Stimmung in der Kirche sorgten.

Besonders eindringlich war Sabrina Hogs stimmgewaltiges „Halleluja“ von Leonard Cohen, das sie von der Kanzel herunter sang.

Sübasax brachte mit Musik aus „Tarzan“ und „Pocahontas“ sowie „Tears in Heaven“ das Publikum zum Träumen. Foto: Göpfert

„Rockende Eulen“ – ein Lied das aus vielen „Huh-huhs“ – bestand, gab es im Anschluss von den „Happy Rockers and Melody Singers“ zu hören.

Sabrina Hog Im Duett mit Wolfgang Köfeler Foto: Göpfert

Mit vielen weiteren Liedbeiträgen – unter anderem dem für Sabrina von Hansjörg Löffler komponierten „Hoffnung“ – ging der Abend noch zweienhalb Stunden mit viel Applaus zu Ende.

Hochzeitstag

Für ihre Eltern, die an diesem Samstag ihre 47. Hochzeitstag hatten, sang Sabrina Hog „The Power of Love“ – mit der umgedichteten Zeile „I am your Lady – and you are my Dad“ sorgte sie nicht nur bei ihrem Vater Ambros für Rührung. Ebenfalls musikalisch gratulierten Thorsten Pabst mit „ Amore Aeterno“, Rolf Köfler mit „Unchained Melody“ sowie Köfeler, Michael Sauter und Sabrina Hog gemeinsam mit „Only you“.