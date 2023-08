Am Samstag herrschte wieder Ausnahmezustand in Prinzbach. Rund 3000 Zuschauer pilgerten zu den Highland-Games und erlebten bei strahlendem Sonnenschein spannende Spiele. 16 Mannschaften kämpften mit Spaß und Leidenschaft um das Siegerschwert.

Nach drei Jahren Entzug war es endlich wieder so weit. Mit Dudelsack-Klängen marschierten die gastgebenden Prinzbach-Highlander in die Dorfarena ein und eröffneten die 17. Highland-Games.

Gänsehaut-Feeling beim Einmarsch

Die Fahne von Prinzbach trug Ortsvorsteher Klaus Beck, Bürgermeisterstellvertreter Hans-Peter Fautz hielt die Fahne von Biberach hoch. Beide ließen sich vom Gänsehaut-Feeling beim Einmarsch mitreißen. Zur Freude vieler Prinzbacher weilte auch die frühere Biberacher Bürgermeisterin Daniela Paletta unter den Zuschauern.

Bereits zum zehnten Mal haben die „Lechfeld Highlander“ ihr Lager in Prinzbach aufgeschlagen und ließen die schottische Lebensart früherer Zeiten hochleben. Für die Kinder hatten sie einen Parcours mit Hufeisenwerfen, Sackschlagen und anderen Spielen aufgebaut. Die Prinzbach-Highlander ließen es sich nicht nehmen, ihren Schottenfreunden ein Ständchen zu spielen und ihnen für ihre Treue zu Prinzbach zu danken. So war am Samstag alles angerichtet für raubeinige Männer, die in karierten Röcken beim Whisky-Trail, Tossing the Caber, The Real-Wheel Tug-a-wär, Bungee-Running, Splashing your Rival und Tree-Trunk-Slalom gegeneinander antraten.

Drei der insgesamt 16 Clans waren erstmals mit dabei. Mannschaft des Tages waren die „Berghisli-Schotten“, die sich erst kurz vor den Spielen angemeldet hatten, um das Teilnehmerfeld zu komplettieren. Am Ende konnten Andreas Haas, Dominique Haas, Jonas Dorner, Lukas Ringwald, Justus Schmidt und Florian Ambs den Sieg bejubeln und das begehrte Schwert in Empfang nehmen.

Immer mit Riesenspaß bei der Sache

Einen Generationenwechsel kündigte im Rahmen der Siegerehrung der Haase-Clan an, der seit dem Jahr 2004 bei allen Highland-Games teilgenommen hat und in diesem Jahr mit einem Altersdurchschnitt von 53 Jahren die älteste Mannschaft stellte. Am Ende landete der Haase-Clan in diesem Jahr mit 61 Punkten auf einem tollen vierten Platz und wurde als Sieger der Herzen gefeiert. Eigens zu dem Ereignis am Samstag hatten sie ein T-Shirt bedrucken lassen, das ihre Platzierungen zeigt.

„Wir waren immer mit Riesenspaß mit dabei“, rief Reiner Haas den Gästen unter dem Jubel des Haase-Fanclubs zu. Er kündigte an, dass bei den Highland-Games 2024 eine verjüngte Mannschaft vom Haase-Clan ihr Debüt geben werde. Als besondere Anerkennung überreichte der Haase-Clan an die Prinzbach-Highlander und deren Vorsitzenden Stefan Himmelsbach ein Schwert. Sie sagten damit „Danke für die Highland-Games von 2004 bis 2023“.

Ergebnisse

1. Berghisli-Schotten (70) 2. Murwölfe (68) 3. Firelander Schönberg (63)4. Haase-Clan (61) 5. Bergdorfschotten Schweighausen (58)6. MC Kurvengeister (49) 7. Black Forest Highlander 43 7. Schutter-Clan 43 9. Dschungel Highlander 41 9. Schwiiiizer 41 11. Saschwaller Germanen 3912. Die Anonymen Highlander (37)13. Flachlandstromer (34)14. SC Grashoppers Marlen (28)14. Heilierer (28)16. High Dirmels (26)