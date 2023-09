„So eine totale Vorfreude habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, das wird richtig gut“, erklärte Bürgermeister Gutbrod bezüglich des bevorstehenden Kippenheimer Weinfests. Aufgrund des zentralen neuen Standorts hofft er – wie schon beim Bockbierfest – dieses Jahr auf besonders viele Gäste.

Bereits seit einigen Wochen kann man die Aufbauarbeiten am Bürgerhaus beobachten. „Wir haben extra früh begonnen, um zu sehen, ob alles passt. Alles hat sich gut eingefügt und alle Lauben und Stände haben ihren Platz gefunden“, freute sich Gutbrod bei der sogenannten „Promiweinlese“ am Bürgerhaus. Diese ist einer der letzten Abenden vor dem Bürgerfest, bei dem die Vereinsvertreter Wein lesen, noch einmal zusammensitzen und letzte Details besprechen. Auf die Lese selbst wurde dieses Jahr verzichtet. Das Zusammensitzen gab es beim Bürgerhaus aber trotzdem. Dafür, dass alles so gut gelaufen war, dankte Gutbrod auch dem Bauhof, der unter anderem den Untergrund des Festplatzes noch einmal richtig bearbeitet hatte. Statt Kies findet sich dort nun grünes Gras. Auch ein Sonnensegel für die Bühne wurde neu angebracht. Auch Sina Schultheiß, die seit vier Jahren die Organisation des Weinfestes von Carola Kölble übernommen hat, lobte der Bürgermeister.

Neuer Standort wurde von Vereinen gut aufgenommen

Gutbrod sei froh und dankbar, dass die Vereine die Idee des neuen Weinfest-Standorts so gut aufgenommen und umgesetzt hatten, betonte er und und bedankte sich bei den „tollen Mitstreitern“ der IG Weinfest. Diese ist dieses Jahr um ein Mitglied gewachsen: Die Kippenheimer Angler sind neu dabei. Man habe sich mehrfach getroffen, eine gewisse Aufregung, wie es am neuen Standort laufen werde, sei bei allen aber immer noch da, erklärte der Bürgermeister.

Weinhof wahrt Geheimnis um die Weinkönigin

Diese dürfte bei Iris Mauch besonders groß sein. Denn die Winzergenossenschaft stellt in diesem Jahr die Weinkönigin. Deren Identität bleibt bis zur Krönung streng geheim. Um die Spannung hochzuhalten, verriet Mauch auch noch nicht, ob der traditionelle Umzug zu Ehren der Weinkönigin am Sonntag von deren Elternhaus, dem Weinhof oder dem Rathaus aus starten wird. Sicher ist jedoch, dass der Umzug in jedem Fall am Rathaus vorbeikommt und von dort aus über die Bahnhofstraße und die Bachgasse über den neuen Verbindungsweg zum Bürgerhaus führen wird.

Eröffnen werden das Weinfest am Samstag, 9. September, um 17 Uhr Bürgermeister Matthias Gutbrod, die Vereinsvorstände und die aktuelle Weinkönigin Katharina I. Sie sei vor diesem Weinfest nur halb so aufgeregt wie vergangenes Jahr, erklärte die Hoheit. Sie freue sich auf das Weinfest und darauf, „an eine Frau, die sicher genauso aufgeregt ist wie ich damals, die Krone weiterzureichen“. Katharina selbst blicke auf ein tolles Jahr mit vielen Begegnungen zurück. Immer habe sie sich auf die Unterstützung „ihrer Männer“ vom Männergesangverein Liederkranz verlassen können. Deren Vorsitzender Thomas Gehrlein lobte Katharina als „Gala-Nummer“, „Punkt-Landung“ und „tolle Weinkönigin“. Sie sei damals die erste Wahl gewesen, die man nicht bereut habe. Man blicke gemeinsam auf viele schöne Auftritte zurück, darunter auch einen mit Singen in Frankreich, wo Katharina auch die Franzosen mit ihrem Charme bezaubert habe.

Auch für musikalische Unterhaltung wird gesorgt sein. Foto: Archivfoto/Hiller

Nach der Eröffnung am Samstag wird es musikalische Unterhaltung mit der Band „White Horse“ geben. Zwischen 20 und 20.15 Uhr wird dann die neue Weinkönigin gekrönt. Zuvor werden jedoch noch ganz besondere Ehrengäste begrüßt: Wie beim Jubiläumsweinfest 2013 hat die Gemeinde alle ehemaligen Weinhoheiten eingeladen. Insgesamt 150 Einladungen wurden verschickt.

Schlosskapelle Schmieheim tritt auf

Am Sonntag geht das Weinfest um 11.30 Uhr mit „Hans und seinen Herzblutmusikanten“ weiter. Gegen 14 Uhr wird der Umzug mit der neuen Weinkönigin am Bürgerhaus eintreffen. Ab 15 Uhr wird die Kindertanzgruppe des TV Kippenheim ein Showprogramm bieten und die KJG ein buntes Kinderprogramm bieten. Zudem gibt es einen Bücherflohmarkt und ein Eisfahrrad an diesem Tag sowie einen Süßigkeitenstand an beiden Tagen.

Ein Platzkonzert mit der Schlosskapelle Schmieheim gibt es um 15.30 Uhr und um 18 Uhr hat der musikalische Weinfest-Stammgast Entertainer Danny seinen großen Auftritt.

Das wird auf dem Weinfest angeboten

Die Winzergenossenschaft

liefert Weine und Sekt und hat Winzerrollbraten, Käsewürfel sowie Sommerschorle, Hugo und (alkoholfreie) Cocktails im Angebot.

Beim Angelverein

dreht sich alles um Fisch. Dort gibt es Kartoffelsuppe mit Räucherlachs, frittierte Calamari, Fischbrötchen und Kartoffelecken.

Der Schützenverein

bietet Haxe, Putengeschnetzeltes, Schaschlik, Grill- und Currywurst sowie Pommes an.

Der Musikverein

hat Saure Leber mit Brägele, hausgemachten Zwiebelkuchen sowie Grill- Currywurst und Pommes da.

Beim Turnverein

erhält man als Spezialität frische Pfifferlinge mit Speck, aber auch Schnitzel, Spätzle, Flammenkuchen, Kaffee und Kuchen.

Der Männergesangverein

hat die „Schorle vom Fass nach Sängerhausmischung“, auch Sauerbraten, Wurstsalat und das „bewährte Butterschnitzel“ mit Pommes im Angebot.

Der Sportverein

kocht Champignons in Knoblauchsoße, Merguez, Grillwürste, Rindfleisch mit Meerrettich und Salat.

Die Narrenzunft Schelmewinkler

bietet Sekte und Weine an – auch zu späterer Stunde.