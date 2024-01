Prämien für den Klimaschutz: Lahrer Schulen erhalten 13 000 Euro für das Energiesparen

1 Eike Hoffmann (Scheffel-Gymnasium), Dieter Faißt (Max-Planck-Gymnasium), Isabel Benz (Johann-Peter-Hebel-Schule), Eva Peppekus (Grundschule Reichenbach und Grundschule Kuhbach), Dagmar Hoefert (Luisenschule) und OB Markus Ibert bei der Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarungen Foto: Stadt Lahr

Das neue Projekt „Klimaschutz macht Schule“ hat zum Ziel, Maßnahmen für den Klimaschutz an den städtischen Schulen in Lahr zu entwickeln und umzusetzen. Die Einrichtungen bekommen bei einer Beteiligung am Ende des Jahre Prämien ausbezahlt.









Das bundesweit aktiv geförderte „Fifty-Fifty-Projekt“ lief in Lahr in den Jahren 2012 bis 2015. Nun wird der Nachfolger unter dem neuen Namen „Klimaschutz macht Schule“ in einer angepassten Version realisiert. Finanziert wird das neue Projekt von der Stadt Lahr – mit 13 000 Euro.