1 Ein Polizeihubschrauber kreist derzeit über Neuried und sucht nach dem flüchtigen Mann, der in einem Geschäft in Altenheim unter Vorhalt eines Messers Geld forderte. Foto: Matthias Bein/dpa/Matthias Bein

Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber sind derzeit in Neuried im Einsatz.









Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Mann gegen 9.20 Uhr ein Geschäft in der Kirchstraße in Altenheim betreten und unter Vorhalt eines Messers von einer Angestellten Geld gefordert haben. Kurz darauf habe er den Laden ohne Beute wieder verlassen und ist seither auf der Flucht, so die Polizei in einer Mitteilung.