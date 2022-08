Sechs Verletzte bei Reizgasattacke in Rulantica

1 Im Rulantica wurden sechs Menschen bei einer Reizgasattacke verletzt. Foto: Europa-Park

Im Wasserpark Rulantica in Rust ist es am Montagabend zu einer Reizgasattacke gekommen. Dabei gab es laut Polizei sechs Verletzte.















Link kopiert

Rust - Eine Zeugin konnte gegen 20.30 Uhr beobachten, wie ein etwa 20-Jähriger das Spray in der Hand hielt. Er soll die Frau mit französischen Akzent angesprochen haben. Der Heranwachsende wurde als circa 170 Zentimeter groß, besetzte Figur mit schwarzen lockigen, nackenlangen Haaren beschrieben, teilt die Polizei in einer Meldung mit. Fünf Menschen wurden vor Ort medizinisch behandelt, eine 54-Jahre alte Frau wurde in das Krankenhaus gebracht.

Das Pfefferspray konnte sichergestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Ettenheim unter Telefon 07822/44 69 50 entgegen. Bereits Ende Juli ist es im Hotel Colosseo des Europa-Parks zu einer Reizgasattacke gekommen.