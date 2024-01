1 Die Polizei bitte um Hinweise zu diesem Rad, das in Eckartsweier gefunden wurde Foto: Polizei

Ein in Willstätt-Eckartsweier gefundenes Fahrrad könnte Bestandteil einer Straftat sein.









In der Kehler Straße in Eckartsweier wurde am 23. Dezember gegen 7 Uhr ein Fahrrad aufgefunden, das entweder aus einer Straftat stammt oder möglicherweise auch für eine Straftat verwendet wurde. Am Zweirad selbst waren zudem Blutspuren aufzufinden.