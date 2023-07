1 So soll das Gebäude der Grossmann-Architekten einmal aussehen. Der Business-Park wird ein Hotel, Büroräume sowie eine Gastronomie beinhalten. (Visualisierung) Foto: Grossmann-Group

Der Geschäftführer des Zweckverbands „Basic“ hat im Neurieder Gemeinderat den aktuellen Stand des Gewerbeparks vorgestellt. Ein paar Projekte werden in naher Zukunft umgesetzt – unter anderem ein Gebäudekomplex der Grossmann-Group.









Ein großes Banner steht bereits dort. Doch was ist in Bezug auf den Gewerbepark „Basic“ in naher Zukunft geplant? Das fragten mehrere Bürger beim Neurieder Bürgermeister Tobias Uhrich in den vergangenen Wochen nach. „Ich wollte nicht in die Sommerpause gehen, ohne Aufklärung zu schaffen“, sagte er in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend und übergab damit das Wort an Josef Lieb, Geschäftsführer des Zweckverbands „Basic“. Dieser gab einen aktuellen Überblick über den Gewerbepark, den sich die Gemeinde Neuried und die Stadt Kehl teilen.