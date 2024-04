1 Die Emmausgemeinde Neuried lädt in die Auferstehungskirche zum Kirchen-Rave ein. Foto: Lehmann

Die evangelische Emmausgemeinde Neuried lädt zu einem Rave auf Samstag, 20. April, in die Auferstehungskirche in Ichenheim ein. Gefeiert werden darf im Gotteshaus bis 3 Uhr morgens.









Dass es in der evangelischen Emmausgemeinde weitaus mehr Angebote gibt, als den herkömmlichen Gottesdienst, hat sich in der Region rumgesprochen. So wird mit Pfarrerin Anna Manon Schimmel unter anderem bei Kneipengottesdiensten Gott zugeprostet und Taufen werden am Stockfeldsee in Dundenheim gefeiert.