Hunderte feiern bei der Wilden Nacht in Sulz

Party bis tief in die Nacht

1 Guggenmusik vom Feinsten gab’s in der Kulturhalle. Foto: Bender

„Gigantisch“, „einfach spitze“, „genial wie immer“ – die Reaktionen der Besucher zeigten: Die 14. Wilde Nacht der Sulzer Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde hat einmal mehr ihrem Namen alle Ehre gemacht.









Die Veranstaltung hat zurecht den Ruf, nicht nur eine der größten, sondern auch eine der beliebtesten Fasentsveranstaltungen rund um Lahr zu sein. Hunderte Narren und Feierwütige kamen am Samstag in der Sulzberghalle bis spät in die Nacht auf ihre Kosten.