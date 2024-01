Ortsvorsteherin zieht Bilanz: Trotz Krisen hat Münchweier viel erreicht

1 Der Münchweierer Friedhof wurde 2023 stärker begrünt und soll zudem bald eine neue Bestattungsform erhalten. Foto: Decoux

Auch wenn 2023 im Zeichen von Kriegen und Klimawandel gestanden habe, hat der Ort einiges auf die Beine gestellt. Jedoch: Die verschlechterte wirtschaftliche Lage samt hoher Inflation schränkt die finanziellen kommunalen Spielräume immer mehr ein.









Ganz oben an dessen, was 2023 in Münchweier erreicht wurde, steht der Friedhof. Auf dem alten Friedhof wurde etwa eine großflächige Hauptwege-Pflasterung verwirklicht, die für eine deutlich besserer Begehbarkeit sorgt, zudem wurde für diese vom Lehrbrüderverein eine Linde gespendet. Auf beiden Friedhöfen wurden Leerstandsflächen begrünt, um dem bisherigen „Steinwüstencharakter“ entgegen zu wirken. Insgesamt habe der Friedhof sein Aussehen deutlich verbessert, bilanziert Münchweiers Ortsvorsteherin Charlotte Götz. Das neue gärtnergepflegte Grabfeld werde derart gut angenommen, dass man hier schon Gespräche zu einer Erweiterung geführt habe.