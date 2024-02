1 Auf den Münchweierer Straßen herrscht am Sonntag wieder Ausnahmezustand. Foto: Decoux

Die Vorbereitungen für Umzug am Sonntag laufen. Damit jedoch alles reibungslos klappt, hat die Verwaltung Bitten an Besucher.









Organisation, Kostüme und Umzugswagen: In Münchweier legen diejenigen, die sich an der Fasent beteiligen, den letzten Schliff an. Der Grund: Der große Umzug am Sonntag steht bevor. Darüber informiert die Ortsverwaltung in einer Mitteilung.