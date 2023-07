In diesem Ort stinkt der Müll den Bürgern besonders

1 Das Thema Sauberkeit – unser Foto zeigt einen Mitarbeiter des Bau- und Gartenbetriebs der Stadt Lahr bei der Arbeit – bewerteten die Teilnehmer des Orts-Checks als positiv. Foto: Kapitel-Stietzel

Die Teilnehmer des Orts-Checks waren sich in keiner Kategorie so einig, wie bei der Sauberkeit: Sie landete an der Spitze der Rangfolge – dabei liegen die meisten Kommunen dicht beieinander. Vor allem aus einem Ort gab es aber auch unzufriedene Stimmen.









Mit 7,16 von zehn möglichen Punkten haben die Teilnehmer der Umfrage die Sauberkeit in der südlichen Ortenau bewertet. Damit landet der Themenkomplex an der Spitze der insgesamt 14 Kategorien. Abgefragt worden war, wie die Teilnehmer die Sauberkeit in ihrer Stadt oder Gemeinde beurteilen und wie gut die Müllentsorgung funktioniert.