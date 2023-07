Der Pferdezuchtverein Ortenau/Mittelbaden hat in Ichenheim eine Fohlenschau mit Prämierung und eine Fohlenauktion der Rasse Deutsche Sportpferde veranstaltet. Ein Pferd der Zuchtgemeinschaft Zeil aus Neuried holte bei der Prämierung den ersten Platz.

Das beachtliche Niveau der Pferdezucht in der Region und darüber hinaus wurde bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Springreiten in Ichenheim deutlich. Dort gab es neben den Springwettbewerben auch eine Fohlenschau mit Prämierung sowie eine Auktion von Fohlen der Rasse Deutsche Sportpferde (DSP).

Für die Pferdezüchter bedeutete die Kulisse auf der Waldreitanlage in Ichenheim mit dem federnden Sandboden den idealen Rahmen, um ihre vorher sorgfältig ausgewählten Fohlen zu präsentieren. Die regionale Fohlenschau für Südbaden fand erstmals in Ichenheim statt, wobei der Pferdezuchtverein Ortenau/Mittelbaden mit dem Vorsitzenden Heinrich Wurth die Vorbereitungen und Abwicklung übernommen hatten. Das fachkundige Publikum verfolgte interessiert die Vorführung von Stuten und Fohlen.

Bei der Prämierung achtete die Jury auf einen korrekten Körperbau der Fohlen, seine Bewegungen, den Typ und den Gesamteindruck. Sechs Goldfohlen wurden von der Jury selektiert. Tagessieger wurde ein dressurbetontes Hengstfohlen von „For Romance“ aus einer Mutter von „Vitalis“ von der Zuchtgemeinschaft Zeil in Neuried-Dundenheim. Reservesieger wurde ein springbetontes Fohlen von „Candid“ aus einer Mutter von „Balou du Rouet“ von der Züchterin Christiane Beck-Pfister aus Lahr.

Fohlen holen Goldplaketten

Folgende dressurbetonte Fohlen erhielten eine Goldplakette: Zweimal der Stall Buchenhof aus Schwanau-Wittenweier mit einem Hengstfohlen von „Vitalis“ aus einer Mutter von „De Kooning“ und einem Stutfohlen von „Kjento“ aus einer Mutter von „Dancier“, ein Stutfohlen von „Ellis“ aus einer Mutter von „Licotus“ von Theo Binder aus Forchheim und ein Stutfohlen von „Vitalis“ aus einer Mutter von „Toto“ von der Zuchtgemeinschaft Zeil aus Neuried-Dundenheim.

Der Stall Buchenhof erhielt zusätzlich eine Silberplakette für ein Hengstfohlen von „GlamdaleI WP“ aus einer Mutter von „Don Juan de Hus“. Dank zahlreicher Sponsoren konnte jeder Züchter, der ein Fohlen zur Prämierung schickte, einen Ehrenpreis erhalten. Für die Kinder wurde während der Vorführung Ponyreiten und Hobby-Horsing angeboten, was sehr gut angenommen wurde.

Teuerstes Fohlen wird für 16 000 Euro versteigert

Eine Zukunft als Springpferd haben wahrscheinlich die 16 Fohlen der Rasse Deutsche Sportpferde (DSP), die ebenfalls in Ichenheim vorgestellt und bei einer Auktion unter dem Motto „Ichenheim Stars“ versteigert wurden. Mitgliedsverbände bei den Deutschen Sportpferden sind die Pferdezuchtverbände aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz/Saar, Sachsen-Thüringen, Brandenburg-Anhalt und Hessen, die Züchter hatten also mit ihren Stuten und Fohlen teils eine weite Anreise in die Ortenau.

Die Fohlen waren zuvor vom DSP-Verkaufsleiter Fritz Fleischmann handverlesen worden. Bei der von Auktionator Günther Friemel professionell betreuten und von zahlreichen Pferdefreunden verfolgten Versteigerung hieß die Preisspitze „Elvis“. Das nach der Rock and Roll-Legende benannte Hengstfohlen von „Eldorado van de Zeshoek“ aus einer Mutter von „I’m Special de Luze“ wurde von Uwe Eberhardt aus Herbrechtingen gezogen und für 16 000 Euro versteigert. Der Durchschnittspreis der „Ichenheim Stars“ betrug 9560 Euro.

Vereine fusionierten

1998 fusionierten die Pferdezuchtvereine Ortenau und Mittelbaden. Heute ist der Verein eine Anlaufstelle für alle, die Interesse an Pferden und Ponys aus der baden-württembergischen Zucht haben, Rat über Pferdezucht und Pferdehaltung benötigen, Fohlen aus aktuellen Vererbungslinien, sowie Nachwuchspferde zum Reiten und Fahren suchen.