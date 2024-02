1 Beim FVL (in Rot) hat’s sich erst mal ausgekickt. Foto: Fissler

Pleite und ohne Führung? Die Zukunft der Fußballer in Langenwinkel ist ungewisser denn je.









Was viele schon lange erwartet hatten, ist jetzt offiziell: Der Lahrer Stadtteilclub hat am 5. Februar einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte das zuständige Offenburger Amtsgericht am Donnerstag auf LZ-Nachfrage mit. Das entsprechende Verfahren, in dem zu klären sein wird, welche Verbindlichkeiten und Ansprüche der FV Langenwinkel hat, sei noch nicht eröffnet.