Großeinsatz am Offenburger Bahnhof: Am späten Dienstagabend wurde der Bahnverkehr in Richtung Lahr eingestellt, die Bundespolizei war mit starken Einsatzkräften vor Ort. Im Internet gab es Gerüchte von einer Bombendrohung, die sich jedoch ebenso wenig bestätigten wie eine konkrete Bedrohungslage.