Offenburg SV Schutterzell feiert Pokalsieg

Während die Zuschauer, zumindest die auf Seiten des SV Schutterzell, in der Halbzeit noch ihre Mannschaft lobten und hofften, dass es im zweiten Durchgang nicht wie so oft in diese Runde zu einem Leistungseinbruch käme, war die Kabinenansprache des Kehler Trainers noch auf der Tribüne zu hören. Wachrütteln konnte er sein Team aber nicht: Schutterzell schaltete weiter nach Belieben und erzielte sechs Tore in fünf Minuten zum 25:14. Dies war die Vorentscheidung. Kehls Spieler verloren total den Faden und fügten sich ihn ihr Schicksal. Nach weiteren fünf Minuten stand es 30:17. Ab der 50. Minute (37:23) glich das Spiel eher einem Trainingspartie. Letztlich gelang Schutterzell ein deutlicher Start-Ziel-Sieg, für den es verdientermaßen den Pokal gab, während man auf Kehler Seite noch rätselte, was gerade passiert war. SV Schutterzell: Nuvolin 3, M. Heitzmann 1, Heitzmann 9, Schrempp 9, Schnebel, Czauderna 6/2, Kurz 4, Wohlschlegel 2, Schneckenburger, Müller 5, Ruf 4, Schäffer.