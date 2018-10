(js). Der gute Lauf des SV Schapbach wurde in Oberwolfach gestoppt, denn es setzte eine 1:4-Niederlage. FC Kirnbach – SpVgg Schiltach 3:1 (1:0). Eine gute halbe Stunde dominierte der FCK, ließ die Spvgg. nicht ins Spiel kommen. Nach der Führung verflachte die Partie, das 1:0 aber hochverdient. Die Gäste stellten nach Seitenwechsel um, nahmen Stehle nach vorn, die Angriffe dadurch gefährlicher und der Lohn war der Ausgleich. Doch der FCK konterte in Bälde mit dem 2:1. Viel Pech für Schiltach bei Manegolds Pfostenschuss. Die Partie wieder offen, ehe A. Mounivong zum 3:1 traf. Tore: 1:0 Architravo (23.), 1:1 M. Stehle (53.), 2:1 Becherer (59.), 3:1 A. Mounivong (90.+2). Gelbrote Karte für Schmider (88.) Schiltach. SV Oberwolfach II – SV Schapbach 4:1 (2:1). Die Wolftäler begannen gut – mit der Führung, doch die Schmid-Truppe wenig beeindruckt, drehte bis zum Seitenwechsel das Resultat. Als Erhardt nach knapp einer Stunde das 3:1 vorlegen konnte, waren die Gäste verstärkt um ein besseres Resultat bemüht, die Möglichkeiten dazu vorhanden. Die Konter des SVO aber gefährlich. Einer nutzte Echle zum 4:1. Tore: 0:1 Müller (8.), 1:1 (Schillinger (12.), 2:1 und 3:1 Erhardt (27. + 56.), 4:1 Echle (83.). SG Non-/Allmannsweier – SV Gengenbach 3:3 (1:1). In einer bis nach dem Schlusspfiff spannenden Partie die gastgebende SG zu Beginn etwas zaghaft, was den Gästen die Führung eröffnete. Denn sie konnten ungehindert ihr gewohntes Passspiel aufziehen. Als die Hausherren besser wurden, glich Breithaupt aus. Und ab diesem Zeitpunkt folgte ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem am Ende gerechten Remis, auch wenn das 3:3 umstritten war. Tore: 0:1 Lang (21.), 1:1 Breithaupt (30.), 2:1 Barthelmess (68.), 2:2 Gmeiner (77.), 3:2 Barthelmess (87.), 3:3 Kalafatis (90.+2) SV Münchweier – DJK Prinzbach 3:1 (2:1). Drei wertvolle Punkte für die Elf um Marko Spitzer und seinen SV Münchweier. Die Gäste gingen nach Torwartpatzer nach zwei Minuten in Führung. Doch die Gebrüder Spitzer drehten noch vor dem Pausenpfiff das Ergebnis. Aufgrund der Vorteile das Halbzeitergebnis gerecht. Als Mandel nach weniger als einer Stunde das 3:1 gelang, war die Partie entschieden. Der SVM hätte höher gewinnen können. Tore: 0:1 Pluciennik (2.), 1:1 T. Spitzer (10.), 2:1 M. Spitzer (43.), 3:1 Mandel (57.). SV Steinach – SV Grafenhausen 3:1 (2:1). Grafenhausen verlor beim Spitzenreiter mit 1:3, war aber keine zwei Tore schlechter. Die Bär-Truppe war ein gleichwertiger Gegner und machte dem SV das Siegen schwer. Holinski nach drei Minuten, brachte die Gäste in Front, doch bis zum Pausenpfiff gelang es der Groß-Truppe das Resultat zu drehen. Blum danach mit dem 3:1. Tore: 0:1 Holinski (3.), 1:1 Blum (22.), 2:1 Kreyer (42.), 3:1 Blum (59.). SC Orschweier – FV Dinglingen 4:3 (1:0). Der SC Orschweier ist vor eigenem Anhang gegen Schlusslicht Dinglingen nicht nur mit einem, sondern mit zwei blauen Augen davongekommen. Wie auch in der vergangenen Saison der SCO erneut äußerst heimschwach, eine Stunde lang lief wenig bis nichts, obwohl der Start mit dem frühen 1:0 vielversprechend war. Doch danach wieder zu viele Einzelaktionen, zu viele Stock- und Abspielfehler, was der Gast mit drei Treffern bestrafte. Erst nach Schmidts Anschlusstreffer platzte beim SCO endlich der Knoten. Tore: 1:0 Schmidt (15.), 1:1 und 1:2 Alexandru Andrei (57.), 1:3 Benjamin Dema (60.), 1:3 Dellgesch Kalu (69.), 2:3 Schmidt (77.), 3:3 Mootz (82.), 4:3 Benz (90.+1). VfR Hornberg – SC Kuhb-/Reichenbach 2:5 (1:2). Die Talfahrt des VfR Hornberg geht munter weiter. Auch gegen die Gäste aus dem Schuttertal war gestern daheim nichts zu erben. Mit einem glatten 2:5 bleiben die Kinzigtäler tief im Tabellenkeller und müssen aufpassen, dass der Abstand zur gesicherten Zone nicht zu groß wird. Tore: 0:1 und 0:2 Kastrati (3. + 24.), 1:2 Radke (40.), 1:3 Ost (55.), 1:4 und 1:5 Kastrati (59. + 72.), 2:5 Budzus (88.). SV Mühlenbach – SV Rust 2:4 (2:1). Der SV Rust brachte dem SV Mühlenbach die zweite Saisonniederlage bei. Und das, obwohl die Schmid-Truppe gleich zweimal in Führung gehen konnte. Der Knackpunkt, dass sich das Blatt doch noch zugunsten der Gäste wendete war der umstrittene Platzverweis von Michael Vollmer nach 57 Minuten. Denn die Kräfte des SVM ließen nach dem kräftezehrenden Mittwochspiel gegen Gengenbach mehr und mehr nach und die Gäste nutzten die Überzahl der letzten halben Stunde eiskalt aus, gewannen noch mit 4:2. Tore: 1:0 M. Vollmer (7./FE), 1:1 Schmider (15.), 2:1 Brucker (39.), 2:2 Motasem Hammad (70.), 2:3 Schmider (84.), 2:4 Motasem Hammad (90.). Gelbrot für M. Vollmer 75.) Mühlenbach