Offenburg Premieren-Verlierer unter sich

Der TV Herbolzheim wird alles daran setzen, nicht an das Seuchenjahr vergangene Saison anzuknüpfen, als er von Verletzungssorgen geplagt vollkommen den Start verpasste. Das wahre Leistungspotential der Gäste zeigte sich in der zweiten Saisonhälfte, als sich das Team mit 26:26 Punkten bis auf Platz sieben vorkämpfte. Auch wenn Niklas Pommeranz den Gästen längere Zeit verletzungsbedingt fehlen wird, machen sie sich in diesem Jahr berechtigte Hoffnungen, wieder weiter vorne mitzuspielen. In Bestbesetzung gehört Herbolzheim zu den am stärksten besetzten Mannschaften der Liga. Vor allem die langen Rückraumschützen und das starke Torhüter-Duo um Routinier Frank Klomfaß stellt an guten Tagen jeden Gegner vor große Herausforderungen.