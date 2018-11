(js). Erst in der Nachspielzeit triumphierte Tabellenführer SV Mühlenbach daheim gegen die SG Nonnenweier/Allmannsweier knapp mit 4:3. SV Mühlenbach – SG Non-/Allmannsweier 4:3 (3:0). Die Zuschauer sahen eine interessante Partie, die erst in der Nachspielzeit durch einen Strafstoß zugunsten der Hausherren, entschieden wurde. Mühlenbach hatte in Halbzeit eins eine optimale Chancenverwertung, führte mit 3:0. Doch nach Seitenwechsel waren die Gäste dran. Jetzt wechselte die Effektivität ins Lager der Blum-Truppe, die drei Minuten vor Schluss den Ausgleich machten. Doch das Quäntchen Glück war gestern auf Seiten des Spitzenreiters, als Michael Vollmer per Strafstoß das 4:3 gelang. Tore: 1:0 S. Ringwald (10.), 2:0 M. Vollmer (34.), 3:0 M. Volk (44.), 3:1 Zuska (51.) 3:2 Barthelmess (58.), 3:3 Zuska (87.), 4:3 M. Vollmer (90.+1/FE). Gelbrote Karte für Breithaupt (79.) Nonnenweier-/Allmannsweier. VfR Hornberg – SV Münchweier 4:0 (2:0). In einer nicht berauschenden Begegnung kam der VfR Hornberg vor heimischer Kulisse zu einem 4:0-Erfolg, der allerdings zu hoch ausfiel. Die Gäste hatten auch ihre Möglichkeiten, doch im Abschluss haperte es bei der Spitzer-Truppe gewaltig. So langsam wird es jetzt für den SV Münchweier, bei sieben Punkten Rückstand auf den Tabellennachbarn, eng. Tore: 1:0 Bader (35.), 2:0 Eigentor (42.), 3:0 Hopp (47.), 4:0 Bader (69.). SC Orschweier – FC Kirnbach 2:1 (2:1). Der gastgebende Favorit aus Orschweier gewann die Partie gegen Kirnbach zwar verdient, aber mit viel Mühe. Der erste von vielen Abspielfehlern bescherte dem Gast durch einen verdeckten Schuss von A. Mounivong die Führung, die jedoch in Bälde von Jonas Benz egalisiert wurde. Kurz vor Seitenwechsel die SCO-Führung, als Spielertrainer Florian Ey nachsetzte und für den 2:1-Pausenstand sorgte. Tore: 0:1 A. Mounivong (15.), 1:1 Benz (30.), 2:1 Ey (43.). FV Dinglingen – SV Oberwolfach II 2:4 (1:1). Gestern hatte Schlusslicht Dinglingen Oberwolfach in der Hand, um sich erstmals in die Siegerliste zu schreiben. Doch wie so oft – der FVD spielte gut mit, doch die Tore machten die anderen, in diesem Falle Oberwolfach. Dinglingen zeigte Moral, machte gleich zweimal einen Rückstand wett, doch Routinier Jürgen Erhardt brachte nach dem Ausgleichstreffer seine Farben wieder in Front. Tore: 0:1 Schmid (5.), 1:1 Schall (41./FE), 1:2 Baur (49), 2:2 Gürsoy (53.) 2:3 Erhardt (61.), 2:4 Echle (87.). Gelbrote Karte für Medritzki (68.) Dinglingen. SC Kuhb-/Reichenbach – SV Steinach 1:1 (0:0). Moral zeigte gestern die Mannschaft von Fabian Kasier vor eigenem Anhang, gegen eine Gastmannschaft aus Steinach, die nicht zu Unrecht in der Spitzengruppe der Liga zu finden ist. Nach torloser erster Hälfte, in der die Gäste Vorteile hatten, brachte Jochen Kienast kurz nach Seitenwechsel, den SV in Führung. Doch die Schuttertäler gaben sich nicht geschlagen, warfen alle Kräfte in die Waagschale, wollten keinesfalls leer ausgehen. Und wurden dafür belohnt. Tore: 0:1 Kienast (50.), 1:1 Grether (90.). Gelbrote Karte für Beck (25.) SC Kuhbach/Reichenbach. SV Rust – SV Schapbach 6:1 (5:0). Die Heitz-Truppe präsentierte sich in den ersten 45 Minuten von der Schokoladenseite. Angriff auf Angriff rollte auf das Tor der Wolftäler und auch im Abschluss zeigte der SV Rust keine Schwächen, ließ Schapbach nie ins Spiel kommen. Das 5:0 zur Pause in der Klarheit verdient. Lockerer das Auflaufen des SVR nach Seitenwechsel. Jetzt ließ man im Gefühl des sicheren Sieges einige Chancen ungenutzt, doch der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Tore: 1:0 Stubert (3.), 2:0 Momchilow (19.), 3:0 Schmider (28.), 4:0 Hammad (37.), 5:0 Schmider (43.), 5:1 Müller (54.), 6:1 Schmider (63.). SV Gengenbach – SpVgg Schiltach 2:0 (1:0). Die Gäste aus Schiltach verkauften sich gut, doch dafür kann sich die De Fazio-Truppe nichts kaufen. Das Chancenplus spricht für die gastgebende Truppe, doch Schiltach konnte die Partie über die gesamte Distanz gesehen offen halten. Allerdings hätte es sich die Elf von Ralf Schindler einfacher machen können, wenn man nach der frühen Führung eher nachsetzte. Das gelang nicht, und so lebte die Partie bis zum 2:0 von der Spannung. Tore: 1:0 und 2:0 Wussler (17. + 85.). SV Grafenhausen – DJK Prinzbach 3:0 (1:0). Die Grün-Weißen kamen gestern vor eigenem Anhang zu einem verdienten Heimerfolg. Die Gäste aus Prinzbach boten nur zwanzig Minuten so Gegenwehr, zerfielen nach dem Platzverweis von Torhüter Tobias Haag, in sämtliche Einzelteile. Und Grafenhausen nahm diese Steilvorlage der Gäste dankend an und spielte sich mit dem Heimsieg wieder in den einstelligen Tabellenbereich. Tore: 1:0 Hiller (30.), 2:0 Sannert (55.), 3:0 Fischer (70.). Rot für Haag (23.) Prinzbach.