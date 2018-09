Offenburg Mit vier neuen Produktionen in die Spielzeit

Gestartet wird am Samstag, 13. Oktober, in der Offenburger Reithalle mit der Uraufführung "Utopia oder denk ich an Deutschland". Im Rahmen des "Theater der Migranten", in der professionelle Künstler und selbst betroffene Amateurschauspieler sich mit Fragen von Migration und Flucht beschäftigen, hat das Theaterensemble Szenen entwickelt, die aus dem Leben von Migranten und Deutschen in die Zukunft blicken. Mit diesem Ensemblestück schließt das Theater die Trilogie zum Thema Flucht ab, die mit "Afrika" 2016 begonnen hatte und 2017 mit "Wartesaal der Träume" fortgeführt wurde.

Zum Thema Demenz zeigt Baal novo "Du bist meine Mutter" vom preisgekrönten niederländischen Theatermacher Joop Admiraal. Das hoch aktuelle, autobiografische Stück erzählt auf humorvoll berührende Weise von einer Mutter-Sohn-Beziehung. Gespielt wird dieses fast intime Theaterstück in einer Doppelrolle von Benjamin Wendel unter der Regie von Maxime Pacaud. Premiere ist am Donnerstag, 1. November, um 19 Uhr im Kulturkeller Winterschule in Ettenheim.

Zu den deutsch-französischen Kinder- und Jugendtheatertagen "Allez hop" (ab Januar) bringt Baal novo "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" heraus. Ein turbulentes Stück mit vier Schauspielern, viel Musik, Puppen und Masken, jeder Menge Überraschungen. Das Stück für Familien und Schulen wird wie immer zu "Allez hop" bilingual beiderseits des Rheins gespielt.