Offenburg Jubel in Hofstetten über ersten Sieg

SC Hofstetten II – TuS Kinzigtal 4:0 (2:0). Riesenjubel herrschte bei der Reserve des SC Hofstetten: Endlich ist der erste Sieg gelungen. Mit zwei Treffern vor und zweien nach der Pause gewann die SCH-"Zweite" das Duell gegen den TuS Kinzigtal glatt und verdient mit 4:0 und darf nun etwas aufatmen. Die Gäste, die noch am letzten Sonntag für die Überraschung des Tages sorgten, kamen gegen eine erstmals überzeugende Landesliga-Reserve nie in die Gänge, waren daher chancenlos. Tore: 1:0 M. Obert (13.), 2:0 und 3:0 N. Kaspar (19., 46.), 4:0 M. Jehle (75.). FC Wolfach – SV Reichenbach/G 1:0 (1:0). Beide Mannschaften hatten mit den stürmischen Verhältnissen über die gesamten 90 Minuten ihre Probleme. Dennis Pracht war der Schütze des goldenen Tores und sorgte damit für einen wichtigen Sieg im Spitzenspiel. Die Gäste gaben zwar im zweiten Abschnitt mehr und mehr den Ton und die Richtung an. Der Ausgleich für Reichenbach/G, der auch verdient gewesen wäre, wollte aber einfach nicht fallen. Tor: 1:0 Pracht (17.). Ankara Gengenbach – DJK Welschensteinach 6:3 (1:1). Auch gestern hatte Spielertrainer Timo Waslikowski großen Anteil am Sieg seiner Truppe vor heimischer Kulisse gegen die Elf aus Welschensteinach. In Halbzeit eins hinterließ die DJK-Defensive einen stabilen Eindruck, ließ nur einen Gegentreffer zu. Doch nach der Halbzeit legte Waslikowskis früher Doppelpack den Grundstein für den am Ende glatten wie verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 Popa (24.), 1:1 N. Beha (34.), 2:1, 3:1 Waslikowski (51./55.), 3:2 Heizmannn (58.), 4:2 Popa (72.), 4:3 Kalt (84.), 5:3, 6:3 Waslikowski (88./90.+2). FV Biberach – FC Ohlsbach 1:4 (0:1). Mit dem FC Ohlsbach stellte sich gestern eine wirkliche Spitzenmannschaft in Biberach vor. Dagegen war beim Gastgeber einfach zu viel Sand im Getriebe, man bekam zu keinem Zeitpunkt Spiel oder Gegner in den Griff. Kevin Schneider mit seinem zehnten Saisontreffer bescherte Ohlsbach eine knappe Pausenführung, die in Durchgang zwei kontinuierlich ausgebaut wurde. Tore: 0:1 Schneider (20.), 0:2 Geiger (50.), 0:3 E. Wußler (65.), 0:4 Benz (80.), 1:4 Knäble (90.). SG Dörlinbach/Schweighausen – SV Berghaupten 1:3 (0:0). Momentan ist bei der SG der Wurm drin. Im Pokal unter der Woche noch top, wurde die Heimbegegnung gestern in Schweighausen zum Flop. Berghaupten kam mit den starken Windverhältnisse einfach besser zurecht, bei der Lach-Truppe dagegen blieb vieles einfach nur Stückwerk. Folge war die zweite Niederlage. Tore: 0:1 Bruder (76.), 0:2 Daniele (82.), 1:2 H. Singler (90.), 1:3 Daniele (90.+3). SSV Schwaibach – SV Diersburg 2:4 (2:3) Der SV Diersburg setzte sich in Schwaibach erwartungsgemäß klar durch, nähert sich damit immer mehr den einstelligen Rängen. Die Gäste hätten mit viel mehr Chancen zur Pause eigentlich schon viel klarer führen müssen, doch fehlte es an einem richtigen Torjäger. Nur deshalb blieb der gastgebende SSV immer knapp dran und war mit nur vier Geentreffern mehr als nur gut bedient. Tore: 0:1 Viol (4.), 1:1 Bauernschmidt (8.), 1:2 Kälble (13.), 1:3 Bau (30.), 2:3 Kruwinus (39.), 2:4 Kälble (65.). ASV Nordrach – FC Fischerbach 2:2 (1:0). Nach langer Zeit gab es für den ASV auch wieder mal eine kleines Erfolgserlebnis. Im Heimspiel gegen den Spitzenverein aus Fischerbach erreichte man einen späten und vielleicht auch etwas glücklichen Teilerfolg. Glücklich deshalb, weil nicht der ASV selber für das 2:2 verantwortlich zeichnte, sondern der FC Fischerbach selbst. Tore: 1:0 Reis (17.), 1:1 Nold (68.), 1:2 Brucher (87.), 2:2 Eigentor (89.).