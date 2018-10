Offenburg Hofstetten II trägt die "Rote Laterne"

FC Wolfach – DJK Welschensteinach 0:2 (0:1). Die DJK sorgte beim Gastspiel in Wolfach für eine Überraschung. Die Gäste hätten schon gleich zu Beginn in Führung gehen können, taten dies nicht, hatten dann aber in der Folge auch mal das nötige Glück, das zuletzt fehlte. Nach torloser ersten Hälfte Welschensteinach nach der Pause immer besser, vom FCW kam nach einer Stunde nichts mehr. So gesehen ein verdienter Gästeerfolg. Tore: 0:1 Nicolai Beha (76.), 0:2 D. Maier (88.). Gelbrote Karte für M. Schmieder (74.) FCW. ASV Nordrach – SV Berghaupten 2:1 (2:0). Der knappe Sieg des ASV geht aufgrund der ersten guten Halbzeit in Ordnung. Nach zehn Minuten übernahm die Granzow-Truppe das Kommando und sorgte durch Timo Eble und ein halbes Eigentor für eine verdiente 2:0-Pausenführung. Aber wie schon im letzten Heimspiel gegen Diersburg kam nach dem Anschlusstreffer seitens der Hausherren wieder das große Zittern – doch es reichte. Tore: 1:0 und 2:0 Timo Eble (30. + 37.), 2:1 Hasan Uka (51.). Ankara Gengenbach – TuS Kinzigtal 8:2 (2:1). Der TuS war gestern beim Gastspiel in Gengenbach ohne Chance. Lediglich eine Halbzeit lang konnte die Riedel-Truppe den Mannen um Timo Waslikowski Paroli bieten, gingen mit einem nur knappen 1:2-Rückstand in die Halbzeitpause. Doch nach Seitenwechsel zog Gastgeber Ankara in regelmäßigen Abständen von dannen, gab sich erst nach einem halben Dutzend zufrieden. Tore: 1:0 Münch (10.), 1:1 Schäfer (18.), 2:1 Kirömeroglu (36.), 3:1 Kalka (48.), 4:1 Münch (52.), 5:1 Waslikowski (56.), 5:2 Fränzen (60.), 6:2 Schilli (67.), 7:2 Ilenge (80.), 8:2 Waslikowski (82.) FV Biberach – SV Diersburg 0:1 (0:0). In Biberach hätte wohl eher eine Punkteteilung dem Spielverlauf entsprochen. Der gastgebende FVB hatte eigentlich genug Möglichkeiten, um sich in die Siegerliste zu spielen, auf jedenfalls mehr gute Möglichkeiten zu einem Dreier. Doch das scheiterte einfach an der Effektivität im Torabschluss. Hier hatten die Gäste nämlich einen kleinen, aber am Ende entscheidenden Vorteil. Tore: 0:1 Kalisch (74.). FC Ohlsbach – FC Fischerbach 3:0 (1:0). Mit einem auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg im Spitzenspiel baute der FC Ohlsbach seine Führung auf vier Zähler aus. Der Tabellenzweite aus Fischerbach hatte beim Gipfeltreffen recht wenig zu melden, musste nach neunzig Minuten neidlos zugeben, dass an diesem Tag der FC Ohlsbach einfach eine Nummer zu groß war. Und so war für den FC einfach nichts mehr drin. Tore: 1:0 Schneider (13.), 2:0 E. Wußler (52.), 3:0 Herrmann (62.) SSV Schwaibach – SC Hofstetten II 2:1 (1:1). Positionswechsel am Tabellenende: Durch den knappen Heimerfolg des SSV vor eigenem Anhang gegen die Reserve aus Hofstetten tauschten die beiden Kellerkinder die Plätze, jetzt ist die Reserve des SC Hofstetten Träger der roten Laterne. Zum Matchwinner für Schwaibach avancierte Christoph Bauernschmid mit zwei Treffern, der damit weiterhin torgefährlichster SSV‘ler ist und bleibt. Tore: 0:1 Müller (10.), 1:1 und 2:1 Bauernschmid (26. + 52.). Gelbrote Karte für Hofstetten (83.). SV Ortenberg – SG Dörlinbach/Schweighausen 3:2 (2:2). Die SG Dörlinbach/Schweighausen verpasste knapp den Sprung auf den zweiten Tabellenrang. Der erste Durchgang geht klar an die Gäste, die den Ton angaben, zweimal verdient in Führung gehen konnten, den dritten Treffer allerdings versäumten. Und ein "Gurkentor" brachte Ortenberg wieder heran. Nach der Pause bauten die Gäste allerdings enorm ab. Der Siegtreffer des SVO allerdings fraglich – eher Abseits. Tore: 0:1 Zehnle (20.), 1:1 Seidel (27.), 1:2 H. Singler (38.), 2:2 Schwend (45.), 3:2 Benamar (62.).