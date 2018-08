Offenburg Großteil der Stellen ist besetzt

Dass es immer schwieriger werde, alle Ausbildungsplätze zu besetzen, merkt auch Marita Sum vom Automobilzulieferer Neumayer Tekfor in Hausach. "Leider konnten wir 2018 nicht alle Ausbildungsplätze besetzen." Von elf Stellen blieben zwei frei. Dabei habe man verschiedene Rekrutierungskanäle wie Anzeigen in Zeitungen, Online-Portale und Berufsinfotage genutzt, "um eventuell doch noch die ein oder andere Stelle zu besetzen".

Ganz anders stellt sich dagegen die Situation bei Neugart in Kippenheim dar: "Wir hatten 16 Azubistellen eingeplant, aber aufgrund der guten Bewerber zwei zusätzliche Stellen geschaffen", teilt Jutta Maurer mit. Dieser Erfolg sei nicht einfach so gekommen, betont die Personalleiterin. Es sei auch darin begründet, dass der Getriebehersteller sehr aktiv in die Werbung gegangen ist. "Wir waren unter anderem mit Azubis und Ausbildern in Schulen." Nicht nur für Jutta Maurer steht daher fest: "Man muss was machen, um Auszubildende zu erreichen."

Viele Unternehmen suchen bereits Auszubildende für 2019. Doch auch in diesem Jahr ist der Start noch möglich, wenn es das Ausbildungsunternehmen will, infomiert die Agentur für Arbeit. Sogar im Oktober sei ein Einstieg unter Umständen machbar.,