Offenburg Große Freude über junge Mitglieder

Friesenheim. Eigentlich ist ja 1946 das Gründungsjahr des CDU-Ortsverbands. Weil aber die Mitglieder 2016 so sehr in die Gestaltung der 1000-Jahr-Feier eingebunden waren, wurde das Fest als "70 plus 2" am Samstag nachgefeiert.

"Politik ist nur dann gut, wenn sie ihre Grundlage in einer starken Erdung zur Heimat hat", erklärte CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Weiß bei den Feierlichkeiten und lobte: Der Ortsverband Friesenheim-Heiligenzell habe mit seinem Engagement die Gestaltung von Friesenheim und seiner Zukunft entscheidend mitgeprägt. Politik brauche keine "Meckerer, sondern Gestalter". Wo die Fähigkeit zur Kompromissbereitschaft herrsche, wachse und entwickle sich allerbeste Kommunalpolitik, wie sie der Ortsverband seit mehr als 70 Jahren lebe.

Ein besonderes Augenmerk lag an diesem Abend nicht nur auf der Geschichte und den langjährigen Mitgliedern. Immer wieder im Fokus stand auch die Freude über zahlreiche junge Mitglieder, die bereit sind zur Mitgestaltung.