Offenburg "Er ist nicht frei von Sünde"

Mannheim/Lahr. Als Erhart am Dienstag um 9.08 Uhr in Saal B des Landgerichts, Wirtschaftsstrafkammer, geführt wird, klicken zunächst seine Handschellen, die ein Justizbeamter aufschließt, dann die Kameras von einem halben Dutzend Fotografen: Der Fall des Geistlichen, der die Kirche um viel Geld betrogen haben soll, ruft ein starkes Medienecho hervor. In den Besucherreihen haben 30 Menschen Platz genommen, darunter aber keine Ex-Mitarbeiter Erharts aus Lahr, wo er 2004 Pfarrer, 2012 Dekan und 2015 Leiter der "Seelsorgeeinheit an der Schutter" mit rund 17 600 Katholiken wurde. Eigens aus Lahr ist nur eine Frau mittleren Alters gekommen, die in einer Verhandlungspause erzählt, sie kenne Erhart aus Gottesdiensten, die er gehalten hat. Ihn jetzt als Angeklagten zu sehen, berühre sie sehr. Andere Besucher erzählen, dass sie Erhart noch in Mannheim erlebt haben, wo er 1995 zum Priester geweiht wurde. Die Anklage: Obwohl Uwe Siegrist schnell spricht, dauert es 20 Minuten, bis der Oberstaatsanwalt die Anklage verlesen hat. Detailliert listet er auf, weshalb Erhart der Prozess gemacht wird. Der mit 195 000 Euro größte Schaden ist offenbar beim Lahrer Caritasverband entstanden. Erharts Masche hier laut Anklage: Der Priester soll im Namen einer estnischen Firma Rechnungen für Leistungen geschrieben haben, die er zuvor selbst erbracht hatte, allerdings ehrenamtlich. Die fingierten Rechnungen legte er Mitarbeiterinnen des Caritasverbands vor, die dem Priester vertrauten, woraufhin das Geld überwiesen wurde. Empfänger war eine Firma mit Sitz in Tallinn, an der Erhart zu 50 Prozent beteiligt war. Das Honorar wurde zwar in Estland versteuert, der Rest, insgesamt 164 000 Euro, ist aber zurück nach Deutschland auf Erharts Konten geflossen – soweit die Anklage.

Erharts Auftritt: Als der Angeklagte den Saal betritt, wirkt er gefasst. Er trägt ein graues Hemd und eine modische Frisur, die Haare sind an den Seiten kurz und in der Mitte lang. Das Blitzlichtgewitter, das über ihm niedergeht, nimmt Erhart äußerlich ungerührt hin. Beim Verlesen der Anklage macht er dann aber eine betretene Miene und wird rot im Gesicht. Als der Vorsitzende Richter Oliver Ratzel ihn im weiteren Verlauf der sechsstündigen Verhandlung fragt, wofür er das ganze Geld ausgegeben hat, ist bei Erhart ebenfalls eine Verunsicherung zu spüren. Das Thema ist ihm peinlich, er weicht aus. Ansonsten antwortet er aber auf alle Fragen ruhig und ausführlich.

Zu Beginn spricht der Angeklagte über seine persönlichen Verhältnisse. Als Adresse nennt er die Justizvollzugsanstalt Mannheim, in der er seit neun Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Seine Eltern würden ihn dort besuchen, außerdem Mitglieder des Jesuitenordens, dem er früher angehörte, ehe er erkannte, dass die damit verbundenen Gelübde nicht zu ihm passen, vor allem das Armutsgelübde. Als Jesuit hatte Erhart sein komplettes Einkommen, das er etwa als Religionslehrer an einem Mannheimer Gymnasium bezog, an den Orden abzutreten. Ihm sei nur ein Taschengeld von etwas mehr als 100 Euro geblieben, erzählt er.