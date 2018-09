Offenburg Ein Suchender und Streitender

Oppenau/Lahr (red/rha). Das Theater Baal novo ist im Rahmen der Festwoche für klassische Musik zu Gast in der evangelischen Kirche Oppenau mit "Ein Bruder namens Martin" ein medialer Theaterabend über den großen Reformator, am Samstag, 29. September, um 20 Uhr. Bereits heute wird das Stück um 20 Uhr auf der Kleingartenparkbühne der Landesgartenschau in Lahr gezeigt.