Offenburg Drei beherzte Schläge zur Eröffnung

Wolfach. Mit drei beherzten Schlägen zapfte Geppert im Festzelt an der Kinzig das erste Fass Bier an. Zuvor hatte Andreas Grabsch, Initiator der Veranstaltung, die zahlreichen Liebhaber von VW-Oldtimern willkommen geheißen. Besonders freute er sich darüber, dass die "Brezelfenstervereinigung" als Veranstaltungsort Wolfach für das Frühjahrstreffen gewählt hat.

Dem Vorsitzenden Bernd Hahn überreichte Grabsch ein besonderes Präsent: einen zwei Kilogramm schweren Käfer aus Metall. "Gefühlt ganz Wolfach und Umgebung hat sich eingebracht, um das Programm und alles was damit zusammenhängt, möglich zu machen", resümierte Grabsch die rund zwei Jahre Vorbereitungszeit für das Treffen.

Er bedankte sich im Namen des Organisationsteams "Wolfach VW Classics Schwarzwald GbR" bei allen Beteiligten, die in vielfältiger Weise zum Gelingen der Großveranstaltung beigetragen haben. Besondere Erwähnung fand die originelle Dekoration des Festzeltes, die die Schülern der Realschule Wolfach kreierten. Es sei derzeit ein Augenschmaus, durch die Stadt zu spazieren, schwärmte der Bürgermeister in seiner Ansprache. Vor acht Jahren habe das Treffen in Oberwolfach stattgefunden und er freue sich sehr, dass der dortige Bürgermeisterkollege Matthias Bauernfeind ebenfalls zu den Gästen gehöre.