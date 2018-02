2012 gewann er eine der begehrtesten Auszeichnungen für Klavier: Ilya Rashkovskiy wurde für sein höchst virtuoses und tief ergreifendes Spiel mit dem ersten Preis beim Hamamatsu-Wettbewerb in Japan ausgezeichnet. Dank dieser und vieler anderer Auszeichnungen gelang dem in Paris lebenden Pianisten auch der internationale Durchbruch. Heute, Samstag, ist er im Lahrer Pflugsaal und morgen, Sonntag, im Salmen Offenburg in der Reihe Weltklassik am Klavier zu erleben. Sein Programm vereint die drei großen "B" der Klaviermusik: Bach, Beethoven und Brahms, gekrönt mit den Corelli-Variationen von Rachmaninow. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Foto: Rashkovskiy