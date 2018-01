Offenburg Bahn sperrt Strecke wegen Sturmtief

Ortenaukreis (sl). Es wurde ungemütlich im Kreis – "Friederike" tobte sich gestern aus. Vor allem über das Bergland wehten starke Böen. Im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland kam die Ortenau aber glimpflich davon. "Wir haben noch Glück gehabt", so die Auskunft des Landratsamts gegenüber unserer Zeitung. Großes Pech hatten aber Pendler auf der Schwarzwaldbahn – die Strecke zwischen Offenburg und Konstanz wurde wegen des Sturmtiefs gesperrt, nachdem Bäume auf das Gleis gestürzt waren. Daraufhin fuhren Züge aus Karlsruhe nur noch bis Offenburg und wendeten dort. Wegen "Friederike" stellte die Bahn gestern Nachmittag sogar bundesweit den Fernverkehr ein. Von größeren Sachschäden blieb der Kreis dagegen verschont. In Wolfach wehte der Wind bis zu 30 Ziegel von einem Hausdach – die Feuerwehr rückte aus, sperrte die Straße vor dem Anwesen und beseitigte die Schäden. In Hausach wurde ein Bauzaun umgeweht, der auf ein geparktes Auto fiel. Die Schadenshöhe war gestern noch nicht bekannt. Auf dem Langenhard bei Lahr stürzte ein Baum auf eine Straße, die daraufhin blockiert war und von der Feuerwehr freigemacht werden musste. Schlimmeres ist nicht passiert, wie die Leitstelle der Ortenauer Feuerwehr am Nachmittag bestätigte.