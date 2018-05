Oberwolfach Wildschwein-Pirsch bereitet Probleme

Oberwolfach /Wolfach. Das Gesprächsangebot wurde von beiden Seiten zahlreich wahrgenommen. An der Diskussion beteiligte sich auch Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind. Er vertrat nicht nur Waldbesitzer, sondern auch den Tourismusbereich. Darüber hinaus bekundeten auch aktive Mountainbiker ihr Interesse.

Ins Detail ging Martin Bonath bezüglich der aktuellen Jagdsituation. Es gebei die verständliche Erwartungshaltung der Landwirte, dass sie vor Schaden durch den Wildverbiss von Rehwild und dem regelrechten Umpflügen der Weiden durch Wildschweine geschützt werden. Umfassend klärte Bonath darüber auf, wie sehr die Jäger dabei sowohl durch die gesetzlich festgelegten Schonzeiten, wie auch durch die natürlichen Gewohnheiten der Wildtiere nur sehr eingeschränkt auf die Pirsch gehen können.

Schwerpunktmäßig sei dies in der Dämmerung der Fall. Gerade abends seien neuerdings oft Biker in den Wäldern unterwegs. Durch die Ausrüstung mit Helmkameras verlagert sich diese sportliche Aktivität nun vermehrt auch in den Wintermonaten bis weit in die Abendzeit und sogar in die Nacht hinein.