Oberwolfach Trachtengruppe plant Theaterspiel

Die Intention von Tanzleiter Martin Welle ist es, zu einem Tanzlehrgang nach Oberwolfach einzuladen. Dabei soll ein "offenes Tanzen für alle" angeboten werden. So könne seiner Meinung nach dem Schwächeln so mancher Vereine im Verband innerhalb des Bunds für Heimat und Volksleben gegengesteuert werden.

Tina Dieterle leitet eine Gruppe mit zehn Mädchen und acht Jungen. Die größeren Kinder werden von Stefanie Heckhausen betreut. Dieser gehören neun Mädchen und drei Jungen an. Zur Arbeit in der Jugendgruppe erklärte Leiterin Johanna Welle, dass durch etliche Freizeitaktivitäten der innere Zusammenhalt gefördert wurde.

Über die ganze Bandbreite der Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtete Schriftführerin Andrea Schillinger im Detail: Ski-Woche in Sölden, mehrere Tanzveranstaltungen, Lehrgänge und BHV-Versammlungen und viele Auftritte in Tracht. Insgesamt 43 Mal war der Verein im Ganzen oder in Teilen gefordert. Für dieses Jahr wird sich "Jung-Rentner" Theo Feger die Zeit nehmen, eine Tour ins Montafon vorzubereiten.

Wie in früheren Zeiten fast alljährlich kehrt auch in diesem Jahr die Trachtengruppe wieder zum beliebten Theaterspielen zurück. Am 30. März und am 6. April wird das Lustspiel "Auf geht’s zur Schatzsuche" in der Festhalle aufgeführt. Der Dreiakter von Claudia Ott beginnt um 20 Uhr. Ein Blick in das Textheft verrät, dass es dabei deftig turbulent zugehen wird und die Lachmuskeln gehörig strapaziert werden dürften.