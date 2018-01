In sechs Gruppen sind die Sternsinger diesmal in Oberwolfach unterwegs gewesen. Bei milden Temperaturen war es für jene Segensbringer, die am Dreikönigstag über den Grünach und den Mühlengrün zogen, nicht so stressig wie oft in vergangenen Jahren. Aufgrund dieses schönen Wetters trafen die Kinder gerade in vielen Domizilen keine Einwohner an. Den Segenswunsch schrieben die Sternsinger dennoch über jede Tür. Auf einem zurückgelassenen Kärtchen informierten sie über ihren Besuch und die Segnung. Auch teilten sie mit, dass die Spenden 1600 Hilfsprojekten weltweit zugute kommen. Foto: Haas