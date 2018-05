Oberwolfach Premiere für "Dorph-Festival" in Heimat

Die Aftershow-Party mit DJ Double B ist für 1 Uhr vorgesehen. Zunächst gastieren Marco Pereira, Corina Harter und die Aschaffenburger Band "Babaloda" (wir werden noch berichten). Die Band "The Dorph & Friends", deren Bandmitglieder Simon Meier und Julian Bonath das Festival als Produktmanager sowie Student der Mediengestaltung und Produktion gestalten, tritt ebenfalls mit bekannten sowie unbekannten, jungen und alten Weggefährten auf.

Mit "Gezwitscher"

Das Konzert ist auch Anlass für Heimatgefühle. So laden die Veranstalter auch unter dem Credo "Home Is Where Your Dorph Is" ("Zuhause ist, wo dein Dorf/Dorph ist") ein. Besucher können auf der "chilligen Festwiese beste Heimat-Beats und leckeres Streetfood" genießen. "Vogelgezwitscher und Flussgeplätscher-Sound gibt es inklusive", betonten Maier und Bonath im Vorfeld.

Die drei Jungs von "The Dorph", kommen ebenfalls aus dem Dorf und veranstalten dort auch im Jahr ihres fünfjährigen Bandbestehens erstmals das Open-Air. Ihre musikalische Bandbreite ist groß: die Popsongs der vergangenen 50 Jahre. Das ist der Anspruch, mit dem die junge Band im Sommer 2013 angetreten ist, und den sie konsequent umsetzt.

Tickets fürs Festival können ab sofort erworben werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen (siehe Infokasten).

Die Karten gibt es beim Schwarzwälder Boten in Haslach und allen Filialen der Volksbank Mittlerer Schwarzwald. Ab Dienstag, 15. Mai, können sie online unter www.dorphfestival.de erworben werden. Tickets kosten zwölf Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse. Für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre ist der Eintritt frei.

Auf Facebook halten die Organisatoren Festivalgänger und Fans "regelmäßig mit den brandheißen News" auf dem Laufenden, um die Wartezeit zu verkürzen. Dort haben sie bereits verkündet, dass noch ein Nachzügler für das "Food Line-up" gefunden wurde: das nostalgische "Coffee-Bike". Aktuelle Infos unter facebook.de/dorphfestival.