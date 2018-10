Oberwolfach Laufen und Feiern in Oberwolfach

In diesem Jahr war es auch wettermäßig bestens bestellt. Gerne hätten die Wanderführer Willi Schmider und Klaus Schoch noch einige Varianten des so beliebten "Guck a’ mol Wegle" mit einbezogen, aber dann wäre dies auf Kosten des Nachtischs beim "Hitsch­wirt" an der Walke gegangen.