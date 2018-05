Oberwolfach Knöterich ruft Naturfreunde zur Tat

Diesmal hatte sich am rechten Wolfufer überraschend eine Knöterichart mit besonders großen Blättern breit gemacht: Entweder durch neu angeschwemmte Wurzelreste oder durch irgendeine Mutation. Gesehen wurde diese Art schon in früheren Jahren, unter anderem an Nebenflüssen des Inn in Österreich. Einige vermuten, dass es sich vielleicht um den Sachalinknöterich handelt.

Oberhalb der Landmaschinenwerkstatt im Oberwolfacher Mitteltal zeigten sich vermehrt auch junge Springkrautpflanzen, die ebenfalls niedergemacht wurden. Danach versammelten sich die Naturfreunde zum wohlverdienten Umtrunk und Vesper, das vom Verein spendiert wurde. Alle waren wieder beisammen, nachdem ein Zwei-Meter-Kopfüber-Absturz zwischendurch für eine Unterbrechung und Schrecken gesorgt hatte. Zwei gezielte Nadelstiche im Klinikum sorgten zum Glück wieder recht schnell für gute Besserung.

Das Problem: Der Japanische Staudenknöterich ist heute in vielen europäischen Ländern als invasiver Neophyt verbreitet und kann dort in starkem Maße andere Arten verdrängen und so die Biodiversität gefährden.

Die Verbote: Verkauf, Vermehrung, Anpflanzung und Duldung des Knöterichs sind in Großbritannien und der Schweiz verboten. In Deutschland ist das Ausbringen nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht erlaubt.