Oberwolfach Kinderchor freut sich über Zuwachs

Veranstaltungen, wie an Weihnachten und zur Verabschiedung von Sängerpräsident Anton Unger, sind fest gebucht – weitere wie etwa mit einem Hütteneinsatz am Kreuzsattel in Vorbereitung. Auch ein Freizeitausflug soll terminlich untergebracht werden. Mit der Musikgruppe The Dorph möchten die Wolftalspatzen gern weiter kooperieren. Über Pfeiffer, aktive Sängerin, stelle sich der Verein auch Kontakte mit den Chor-y-Feen vor. "Musik verbindet", betonte Dietrich.

Der Kinderchor übt montags im Proberaum der Festhalle:

Wolftalspätzle (bis erste Klasse): von 16 bis 16.45 Uhr plus "Schnupperkinder"

Wolftalspatzen (ab zweiter Klasse): 16.45 bis 17.45 Uhr

Sparrow Girls (ab 13 Jahren): von 17.45 bis 19 Uhr