Nachdem sie vom Dach eines Hauses in der Offenburger Wasserstraße gestürzt war, ist die 24-jährige Frau in Folge ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus.

Die 24-jährige Frau, die am vergangenen Dienstag vom Dach eines Gebäudes in der Offenburger Wasserstraße gestürzt war, ist in Folge ihrer schweren Verletzungen verstorben, teilt die Polizei mit. „Nach aktuellen Erkenntnissen begab sich die Verstorbene in Begleitung weiterer Personen zum Rauchen auf das Dach“, heißt es. Hierbei habe die 24-Jährige ohne Fremdeinwirkung ein dortiges Oberlicht betreten und sei dann rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus.

Die Begleiter der Frau waren am Dienstag von Seelsorgern betreut worden. Die Ermittlungen seien zwischenzeitlich von Beamten der Kriminalpolizei übernommen worden. Zur vollständigen Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion beantragt.