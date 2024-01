Nutzungsvertrag gekündigt: Zwei Kirchengemeinden waren in Heiligenzell eine zu viel

1 Herz-Jesu-Kirche hatte fast ein Jahr als Gotteshaus sowohl für die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim als auch für die russisch-orthodoxe Gemeinde Lahr gedient. Letzterer wurde jetzt der Nutzungsvertrag gekündigt Foto: Bohnert-Seidel

Die katholische Kirchengemeinde Friesenheim hat den Nutzungsvertrag mit der russisch-orthodoxen Gemeinde Lahr gekündigt. Bei der Begründung halten sich beide Seiten zurück – klar ist, dass es Konflikte gab. Man stehe aber weiterhin im friedlichen Dialog.









Link kopiert



Fast ein Jahr haben sich die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim und die russisch-orthodoxe Gemeinde Lahr die Herz-Jesu-Kirche in Heiligenzell geteilt. Damit soll jetzt aber wieder Schluss sein – der Friesenheimer Pfarrgemeinderat hat den Nutzungsvertrag mit der russisch-orthodoxen Gemeinde gekündigt. In der Begründung blieb die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim in der Pfarrgemeinderatssitzung kurz angebunden: „Die Größe der Heiligenzeller Kirche Herz Jesu hat den Bedürfnissen der russisch-orthodoxen Gemeinde nicht entsprochen.“ Eigentlich hat die Nutzungsänderung der Heiligenzeller Kirche auf der Tagesordnung zur öffentlichen Diskussion gestanden. In der Versammlung hat jedoch Pfarrer Josef Rösch, den Antrag auf nicht öffentliche Besprechung gestellt, dem der Rat mit einer Enthaltung durch Gerold Kadenbach stattgegeben hat.