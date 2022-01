Trainerrücktritt in der Oberliga – wegen der Sitzordnung in der Kabine

1 Julian Metzger ist nicht mehr Trainer des Oberliga-Vorletzten TSV Ilshofen. Foto: imago/Eibner/Alexander Bisc/e

Julian Metzger und sein Trainerteam sind aus einem kuriosen Anlass beim Fußball-Oberligisten TSV Ilshofen zurückgetreten. Ein Ex-Kickers-Spieler übernimmt. Wir haben noch mehr Neuigkeiten aus dem Amateurfußball.















Link kopiert

Stuttgart - Es gab schon viele kuriose Trainerrücktritte. Die Fußball-Oberliga kann ein weiteres Kapitel dazu beitragen. Julian Metzer vom TSV Ilshofen warf nun das Handtuch, weil sich die Mannschaft gegen eine neue Sitzordnung in der Kabine aussprach. Was war beim Ligakonkurrenten der Stuttgarter Kickers konkret passiert? Der 28-Jährige wollte nach der schwachen Vorrunde beim Tabellenvorletzten einige Dinge hinterfragen, ein paar neue Reize setzen, Grüppchenbildung unterbinden. Dazu gehörte eben auch, dass das Trainerteam eine neue Sitzordnung in der Kabine bestimmte. Auch wenn die Probleme sicher tiefer liegen, war dies letztendlich der Auslöser für den Rücktritt des Trainerteams, zu dem neben Metzger auch Silas Probst und der spielende Co-Trainer Maximilian Egner gehört.

Die Ankündigung, dass es eine neue Sitzordnung gibt, „war für uns wie ein Schlag ins Gesicht“, erklärte Kapitän Lukas Lienert im „Haller Tagblatt“. „Viele haben eine emotionale Bindung zu ihrem Platz. Hier gibt es keine Profis, die Jungs wollen nach der Arbeit neben ihrem Kumpel sitzen.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Interview mit Kickers-Sportchef Marc Stein: „Ich fühle mich nicht wie ein Neuling in dem Geschäft“

Dario Caeiro, der Vorstand Fußball des TSV, wurde informiert: „Es wurde klar, dass die Mannschaft die Entscheidung zur Sitzordnung so nicht mitträgt“, wird er zitiert. Es folgten Gespräche, es wurde eine Nacht darüber geschlafen. Erneut tauschte man sich mit der Mannschaft aus. „Seid Ihr Euch der Tragweite dieser Sache bewusst?“, habe der Vorstand die Spieler gefragt. Diese sei so nicht erkannt worden.

Für Metzger und seine Assistenten war die die Sache auch einen Tag später klar: Sie traten von ihren Ämtern zurück. „Es geht um den maximal konsequenten Weg. Ich muss mir morgen in den Spiegel schauen können“, so Metzger. Der Auslöser des Rücktritts, also die neue Sitzordnung, sei eben die Spitze eines Eisbergs. „Ich habe einen großen Ehrgeiz und stelle diesen in den Mittelpunkt. Ich hatte den Eindruck, dass ich diesen Ehrgeiz so in Teilen der Mannschaft nicht gespürt habe“, sagte er der lokalen Presse.

Interimsweise übernimmt der frühere Kickers-Spieler Ramazan Kandazoglu, Coach der zweiten Mannschaft, das Training. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Der 70-jährige Dietterle macht weiter

Es gab nicht nur kuriose Rücktritte, sondern auch Trainerverlängerungen: Bei Oberligist SF Dorfmerkingen macht der 70-jährige Helmut Dietterle über die Saison hinaus weiter, genauso Michael Bochtler (wie Dietterle Ex-VfB-Profi) bei Verbandsligist SSV Ehingen-Süd und der Ex-Kickers-Stürmer Florian Treske als Spielertrainer bei Landesligist FV Biberach.

Benedikt Röcker ist neuer Leiter Sport und Organisation bei Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach. Der 32-Jährige war von 2011 bis 2013 Profi beim VfB Stuttgart, danach u.a. bei der SpVgg Greuther Fürth und Brondby IF/Dänemark.

Der Ex-Großaspacher Pascal Sohm (30) wechselt von Zweitligist Dynamo Dresden zu Drittligist SV Waldhof Mannheim.