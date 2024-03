1 Trauriger Höhepunkt der Brandserie in Neumühl: Anfang September stand ein Ökonomiegebäude in Flammen. Allein der Schaden dort wurde von der Polizei auf 350 000 Euro geschätzt. Der 22-Jährige Angeklagte räumte ein, verantwortlich zu sein. Foto: Einsatz-Report 24

Sieben Mal soll ein 22-Jähriger im Sommer im Kehler Teilort Neumühl Feuer gelegt haben. Vor dem Offenburger Amtsgericht räumte er die Taten teilweise ein. Ein Motiv hatte er laut eigener Aussage nicht – Chatverläufe erzählen eine andere Geschichte.









„Ich bin geständig“, erklärte der angeklagte 22-Jährige vor dem Offenburger Amtsgericht am Mittwochmittag. Vorgeworfen wird ihm gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr sowie Brandstiftung in sieben Fällen. Konkret ist von zwei Fahrzeugen, einer Pergola, einer Wohnung und einem Wirtschaftsgebäude die Rede. Zudem soll er Betonplatten auf Schienen gelegt haben, die anschließend von einem Zug überrollt wurden. Auf Nachfrage der Richterin Ute Körner, wieso er die Taten begangen habe, antwortete er knapp: „keine Ahnung“.